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Создатели Shadow of the Tomb Raider показали две механики, которые не вошли в игру

Создатели Shadow of the Tomb Raider показали две механики, которые не вошли в игру


Когда создается современная игра, у разработчиков может быть множество идей, которые даже реализуются в ранних билдах, но не выходят в релиз. Так произошло и с игрой Shadow of the Tomb Raider, релиз которой состоялся еще в 2018 году. Теперь же разработчики проекта решили поделиться механиками, которые не вошли в финальный билд.

Создатели Shadow of the Tomb Raider опубликовали видео, в нем они показали две игровые механики, которые не добрались до финальной версии игры — это механика использования мачете для расчистки джунглей и механика бейсджампинга для перемещения. Ниже в ролике можно посмотреть, каким образом разработчики предполагали, что эти механики будут использоваться в игре.


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Отметим, что в конце ролика можно видеть, как изначально должна была выглядеть игра Shadow of the Tomb Raider, по предположениям разработчиков.

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По материалам: newxboxone

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