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США могут предоставить Украине разведданные для нанесения упредительного удара по России

США могут предоставить Украине разведданные для нанесения упредительного удара по России

Пентагон рассматривает вариант предоставления Украине разведывательных данных, связанных с якобы готовящимся вторжением России в эту страну, пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников администрации Джо Байдена.

По данным представителей Белого дома, американские военные могут поделиться с украинскими коллегами данными о движении российских войск в момент пересечения украно-российской границы. При своевременной передаче этих сведений Украина сможет нанести упреждающий удар и остановить возможную атаку, отмечает издание.

Кроме того, источники газеты отметили, что сейчас в Белом доме, Пентагоне и Госдепе обсуждают возможность отправки на Украину вертолетов и другой военной техники, которая была выделена для Афганистана, но так и не была передана стране из-за смены там власти и бегства западных сил.

Ранее в российском МИД заявили о присутствии на территории Украины 10 тысяч западных военных инструкторов, в том числе 4 тысяч американцев. По словам спикера МИД Марии Захаровой, именно иностранные военные руководят действиями украинских военных в Донбассе.

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По материалам: uposters.ru

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