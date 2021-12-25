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Стал известен возможный любовник жены Григория Лепса

Стал известен возможный любовник жены Григория Лепса
Певец Григорий Лепс недавно развелся с женой по непонятным причинам, что породило множество слухов. Слухи о причинах разрыва артиста с женой множатся в геометрической прогрессии. Если накануне высказывались предположения, что певец мог променять свою супругу Анна Шаплыкову на другую женщину, то сегодня в СМИ появилась новая версия развода пары. Выяснилось, что Шаплыкова еще до развода сблизилась с другом семьи — молодым красавцем Дмитрием Савчуком, подрабатывающим моделью. Якобы с ним её познакомила светская львица Ольга Сыроватская. О том, что бывшую жену Лепса стали замечать в компании мачо, рассказал блогер Антон Суворкин. Перед разводом Анна, как известно, улетела в отпуск на Мальдивы, но мало кто знал о любопытной детали — в то же время там отдыхал её приятель, с которым ей приписывают тайный роман.
Григорий Лепс с бывшей женой «К разладу в семье могла привести связь Шаплыковой с молодым красавцем», — цитирует источник КП. Впрочем, вполне вероятно, что молодой человек оказал Шаплыковой дружескую поддержку, а не пытался занять место Лепса. Экс-супруга певца от комментариев на эту тему отказывается. Она перестала выходить на связь после того, как получила на руки документы о разводе. А пока Шаплыкова прячется от журналистов, Лепс восстанавливается после развода в Италии. Накануне стало известно, что певец уехал за границу праздновать день рождения дочки от первого брака. Григорий запланировал короткую поездку, ведь впереди самая «жаркая» для артистов предновогодняя неделя.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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