Суд отказался признать брак Кирилла и Жанны Шамаловых фиктивным

Вадим Карасев

Развод 44-летней Жанны Шамаловой (Волковой) и 39-летнего Кирилла Шамалова, которого называют бывшим предполагаемым зятем Владимира Путина, стал одной из самых обсуждаемых тем последних недель. Все дело в иске Шамалова — он требовал признать его брак с Жанной фиктивным. Сегодня Жанна поделилась радостной для нее новостью — Хамовнический суд Москвы, где рассматривалось дело, отказал Шамалову в удовлетворении иска. Таким образом, брак фиктивным не признан.

Я верила в справедливое правосудие в нашей стране! Наше дело состоит из семи томов доказательств, и процесс был непростым,

— написала Жанна в инстаграме, поблагодарив своих адвокатов.





Фото из инстаграма Жанны Шамаловой

Напомним, что Кирилл заявлял, что Жанна выходила за него замуж исключительно из меркантильных соображений, и обратился в суд, чтобы признать их брак недействительным. Жанна же утверждала, что бывший супруг подал иск в суд, чтобы "избежать ответственности по брачному договору". В интервью Ксении Собчак Шамалова также рассказала, что он хочет лишить ее дочери, которую вынашивала суррогатная мать.

Кирилл Шамалов — российский предприниматель, состояние которого на 2021 год издание Forbes оценивало в 800 миллионов долларов. До Жанны он был женат на Катерине Тихоновой, которую в прессе называют дочерью Владимира Путина.

Надя Бесчетникова