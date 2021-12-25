Так выглядит кулер холодильника в стиле Xbox Series X, который сильно шумит





В ноябре-декабре этого года игроки стали получать свои холодильники в стиле Xbox Series X, которые вышли в нескольких странах. Холодильники MIcrosoft выпускает совместно с брендом Ukonic, и далеко не все покупатели остались ими довольны.

Когда холодильники в стиле Xbox Series X начали поступать игрокам, они обратили внимание на сильный шум, который издает устройство в процессе работы. Пользователь Reddit решил разобрать холодильник и посмотреть, что именно внутри издает такой шум. Ниже можно видеть, как выглядит кулер из холодильника в стиле Xbox Series X.

Отметим, что игроки жалуются не только на сильный шум от холодильника в стиле Xbox Series X, но и малую его мощность. По сути, он может поддерживать низкую температуру напитков, но не охлаждать их.