Татьяна Тарасова: биография, личная жизнь, семья, муж, дети, фото

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Татьяна Тарасова воспитала десятки серебряных и золотых чемпионов. Многие из ее подопечных называют Тарасову своей мамой. Несмотря на это, сама тренер мамой так и не стала. Но в жизни королевы льда помимо этого упущения есть и еще разочарования: о них женщина недавно и заявила.Татьяна родилась 13 февраля 1947 года в семье Анатолия Тарасова — тренера, которого и вовсе считают отцом русского хоккея. Родители познакомились во время учёбы в Московском институте физкультуры. Мать, Нина, училась на дневном отделении вуза, отец посещал курсы тренеров. Любопытно, что сразу после женитьбы Анатолий улетел в Одессу, где ему предстояло сыграть за местный футбольный клуб. Причём, улетел он уже в тот же вечер.В семье Тарасовых было 2 дочери: к моменту рождения Татьяны уже подрастала старшая сестра Галина. Причём, известно, что сам Анатолий Владимирович мечтал о рождении сына. У великого тренера была цель сделать из него хоккейного чемпиона.Несмотря на удачу в карьере фигуристки, будущая королева льда пробыла в этом статусе всего 14 лет. В 1961 году пара Татьяны и Александра Тихомирова заняла второе место в соревнованиях юношеского сегмента в Киеве. За этим последовала Всемирная Универсиада в 1966 году и блестящая победа.Но успех фигуристки сопровождался несчастным случаем. Молодая спортсменка споткнулась о ковровую дорожку и вследствие падения сломала руку. Именно это стечение обстоятельств поставило крест на дальнейшей карьере фигуристки.Но отступать будущая наставница не стала. Она четко понимала, что лед — это ее призвание.В начале 70-х годов Тарасова взяла на попечение дуэт Зайцева и Родниной. Ребята сами попросили тренера сопровождать их. На тот момент Татьяне было всего двадцать, но это не помешало ей поставить мастерскую программу для пары, которые под ее руководством победили на Олимпиадах. Победы следовали подряд — в 1976 и в 1980 году.Королева льда в свое время заметила талант Натальи Бестемьяновой. Она пригласила ее из одиночных программ в парные. Пару фигуристке составил Андрей Букин. Победы дуэта следовали одна за другой, ребята шли к своему "золоту" уверенными шагами. Таким образом, за их плечами стали чемпионат СССР, чемпионат Европы и впоследствии Олимпиада.Также в карьере тренера была пара Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова. Под крылом Татьяны Анатольевны они прокатались 10 лет.Алексей Ягудин не стал исключением: Тарасова раскрыла его талант, что позволило фигуристу уехать в США и из Штатов год за годом становиться чемпионом и призером Гран-при. После того как Алексей стал чемпионом Европы в одиночной программе, молодой фигурист покорил Чемпионат мира. В 2002 году Ягудин забирает свое "золото" олимпиады.В Штатах работа Татьяны Анатольевны продлилась десять лет. Там тренер взрастила многих чемпионов, которые принесли России десятки наград. По словам самой Тарасовой, они с ребятами тренировались "до потери пульса", унесенные жаждой победы и волей к самосовершенствованию. Каждый ученик тренера прибавлял ей мастерство.Огромным вкладом в культуру родины, со стороны Тарасовой, было основание театра на льду. Этот театр получил одноименное название "Все звезды". Там Татьяна Анатольевна собрала всех талантливых фигуристов. Она, выступая основателем, тренером, режиссером, организовывала культовые спектакли на льду.В 2005 году Татьяну ждал важный шаг: назначение на должность тренера в Федерацию фигурного катания. Легендарный тренер стала неотъемлемой частью проектов, связанных со льдом. В их числе "Звезды на льду" и "Ледниковый период".Талантливый человек талантлив во всем. Это высказывание целиком про Татьяну Тарасову. В 2001 году она стала автором книги "Красавица и Чудовище".Несложно догадаться, что легенда спорта полностью посвятила себя фигурному катанию. Почти вся жизнь Татьяны Анатольевны протекала на ледовой арене. На себя и личную жизнь времени часто не оставалось. Но несмотря на это, легендарный тренер три раза была замужем. Но, к сожалению, материнского счастья Татьяна так и не ощутила.Алексей Самойлов был первым мужем Татьяны. Он, будучи сыном известного актера, встретил свою будущую жену в театре "Современник". Союзу не исполнилось и двух лет, как пара решила расстаться. По словам мужа, ему было некомфортно от того, что его жена постоянно занята и вовсе не выделяла для него время. Карьера развалила брак Самойлова и Тарасовой.Со вторым браком была связана темная история. Второй муж Татьяны был ей знаком с 16 лет. По словам желтой прессы, их отношения зародились намного раньше тренерской карьеры Татьяны, и девушка даже забеременела от избранника. Тарасова решила делать аборт, так как оба были достаточно молоды. Возлюбленным оказался Василий Хоменков.В официальном браке они сошлись позже, почти через 10 лет. Со слов первой жены Василия, спортсменка беспрецедентно увела у нее мужа, зная, что они ждут двойню. Пара прожила вместе несколько лет, потом в жизни Тарасовой произошла трагедия. Василий наложил на себя руки в возрасте 29 лет, тем самым оставив тренера вдовой.Третий муж Татьяны Анатольевны, по ее словам, был предначертан ей судьбой. После предсказаний провидицы о загадочном юноше, который скоро появится в жизни Татьяны, девушка встретила пианиста Владимира Крайнева. Пара жила душа в душу 33 года, пока их не разлучила смерть. Таким образом, Татьяна Николаевна стала вдовой второй раз в 2011 году.В 2013 году легендарную Татьяну Анатольевну настигла череда неудач. Женщину начали мучить постоянные боли в позвоночнике, из-за чего ей не принудительно пришлось лечь на операцию.В должном порядке пройти реабилитацию не получилось, сейчас тренер передвигается на коляске.Краткая информация о Татьяне ТарасовойИмя: Татьяна ТарасоваОтчество: АнатольевнаДень рождения: 13.02.1947Возраст: 74 годаМесто рождения: г. МоскваРост: 162 смЗнак Зодиака: ВодолейВосточный гороскоп: КабанДеятельность: тренер по фигурному катанию