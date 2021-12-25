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Tiger.Trade запустил приложение для копитрейдинга

Tiger.Trade запустил приложение для копитрейдинга

Разработчик торгового терминала Tiger.Trade объявил о запуске приложения для копитрейдинга Tiger.Trade Copy. В честь этого события компания разыграет бесплатную подписку на приложение и 1000 USD.


Подписку на три месяца получат первые 100 пользователей, которые:



  • зарегистрируются на платформе;

  • подпишутся на Instagram и вступят в Telegram-чат Tiger.Trade Copy;

  • напишут комментарий под постами о конкурсе в Instagram и Telegram.


Кроме того, Tiger.Trade в случайном порядке определит трех победителей, которые получат по 500, 300 и 200 USD. Организаторы сообщат о результатах розыгрыша до 10 января 2022 года.


Tiger.Trade Copy — приложение для копитрейдинга на Binance, которое сотрудничает с EXCAVO, Юрием Бишко, 001k.trading и другими профессиональными трейдерами.


Сервис взаимодействует с пользователями с помощью API: все сделки происходят на Binance, а средства остаются на кошельке биржи.


Подписчики могут выбирать трейдеров для копирования сделок, ориентируясь на доходность, позиции в портфеле, историю торгов и данные в соцсетях.


Tiger.Trade — швейцарская компания, которая разрабатывает одноименный торговый терминал. Продукт интегрирован с торговыми платформами на рынках Forex, а также с криптовалютными биржами Binance, BitMEX, Bitfinex, Bybit, Deribit, FTX и HitBTC.


Напомним, на этой неделе Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Администрацией Всемирного торгового центра Дубая с целью создания отраслевого хаба в эмирате.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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