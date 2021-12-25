ТОП-15 лучших игр года от The Guardian — в нем все игры Xbox Game Studios для Xbox





Еще один авторитетный ресурс подводит итоги года в игровой индустрии — это портал The Guardian. Они составили свой ТОП-15 лучших проектов, которые вышли в этом году, и в этот ТОП попали все игры Xbox Game Studios, релиз которых состоялся за год на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

Ниже можно видеть этот ТОП-15 проектов от The Guardian:

ReturnalPsychonauts 2Ratchet & Clank: Rift ApartDeathloopHitman 3Forza Horizon 5UnpackingOverboard!It Takes TwoHalo InfiniteResident Evil VillageThe Artful EscapeSuper Mario 3D World + Bowser’s FuryMonster Hunter RiseWildermyth

Интересно отметить, что в этот ТОП не попала игра Xbox Game Studios, которая вышла в этом году только на PC — Age of Empires 4, оцененная высоко другими игровыми изданиями и игроками в целом.

Еще один интересный момент касается расположения игр в рейтинге, у The Guardian игра Psychonauts 2 стала лучшим проектом издательства Xbox в этом году, тогда как Forza Horizon 5 располагается только на 6 позиции, а Halo Infinite еще ниже — даже ниже Unpacking. Напомним, что Forza Horizon 5 в этом году получила звание «Игра года» от IGN.