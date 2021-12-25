ТОП-15 лучших игр года от The Guardian — в нем все игры Xbox Game Studios для Xbox
Еще один авторитетный ресурс подводит итоги года в игровой индустрии — это портал The Guardian. Они составили свой ТОП-15 лучших проектов, которые вышли в этом году, и в этот ТОП попали все игры Xbox Game Studios, релиз которых состоялся за год на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.
Ниже можно видеть этот ТОП-15 проектов от The Guardian:
Returnal
Psychonauts 2
Ratchet & Clank: Rift Apart
Deathloop
Hitman 3
Forza Horizon 5
Unpacking
Overboard!
It Takes Two
Halo Infinite
Resident Evil Village
The Artful Escape
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury
Monster Hunter Rise
Wildermyth
Интересно отметить, что в этот ТОП не попала игра Xbox Game Studios, которая вышла в этом году только на PC — Age of Empires 4, оцененная высоко другими игровыми изданиями и игроками в целом.
Еще один интересный момент касается расположения игр в рейтинге, у The Guardian игра Psychonauts 2 стала лучшим проектом издательства Xbox в этом году, тогда как Forza Horizon 5 располагается только на 6 позиции, а Halo Infinite еще ниже — даже ниже Unpacking. Напомним, что Forza Horizon 5 в этом году получила звание «Игра года» от IGN.