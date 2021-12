Успейте пройти: последние выходные для этих 5 игр в Game Pass





В конце следующей недели, 31 декабря, подписка Xbox Game Pass лишится 5 игр, о чем Microsoft предупреждала заранее. Эти выходные будут последними для следующих 5 игр в подписке:

Pro Evolution Soccer 2021 (Xbox, xCloud)The Little Acre (Xbox, xCloud)Yakuza 0 (Xbox, PC, xCloud)Yakuza Kiwami 1 (Xbox, PC, xCloud)Yakuza Kiwami 2 (Xbox, PC, xCloud)

Все перечисленные выше игры серии Yakuza не имеют на консолях Xbox русской локализации, что затрудняет их прохождение игроками из России.

А вот игра The Little Acre русскую локализацию (текст) имеет, и ее есть смысл попробовать пройти по подписке, если вы любите жанр квестов. Ее вполне можно успеть завершить за выходные, прохождение The Little Acre занимает порядка 3-5 часов.

The Little Acre

Игра Little Acre посвящена истории Эйдана и его дочери Лили. Ирландия, 1950-е. Эйдан нападает на след пропавшего отца и переносится в странный новый мир.

