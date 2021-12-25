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Успейте пройти: последние выходные для этих 5 игр в Game Pass

Успейте пройти: последние выходные для этих 5 игр в Game Pass


В конце следующей недели, 31 декабря, подписка Xbox Game Pass лишится 5 игр, о чем Microsoft предупреждала заранее. Эти выходные будут последними для следующих 5 игр в подписке:



Pro Evolution Soccer 2021 (Xbox, xCloud)



The Little Acre (Xbox, xCloud)



Yakuza 0 (Xbox, PC, xCloud)



Yakuza Kiwami 1 (Xbox, PC, xCloud)



Yakuza Kiwami 2 (Xbox, PC, xCloud)

Все перечисленные выше игры серии Yakuza не имеют на консолях Xbox русской локализации, что затрудняет их прохождение игроками из России.

А вот игра The Little Acre русскую локализацию (текст) имеет, и ее есть смысл попробовать пройти по подписке, если вы любите жанр квестов. Ее вполне можно успеть завершить за выходные, прохождение The Little Acre занимает порядка 3-5 часов.


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The Little Acre

Игра Little Acre посвящена истории Эйдана и его дочери Лили. Ирландия, 1950-е. Эйдан нападает на след пропавшего отца и переносится в странный новый мир.
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По материалам: newxboxone

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