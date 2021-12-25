В Battlefield 2042 появилось еще больше рекламы прямо внутри игры





Для EA не является нововведением внедрять рекламу различных товаров и брендов прямо в игру. Иногда такая реклама внедрена сразу на старте, а иногда ее добавляют после.

Игроки изначально обращали внимание, что в Battlefield 2042 была внедрена реклама Logitech на некоторых картах. К примеру, на карте Hourglass реклама отображалась на рекламных щитах. Похоже, что теперь реклама еще и внедрена в карточки игроков, на что обратили внимание пользователи Reddit. Это тоже реклама Logitech — напомним, что именно их периферия является официальной для Battlefield 2042.

Фактом столь повсеместного внедрения рекламы в Battlefield 2042 довольны далеко не все игроки, на Reddit обсуждение ситуации набрало больше 500 комментариев за сутки, и игроки активно выражают свое негодование.

Напомним, ранее появилась информация, что в текущий момент времени Battlefield V в Steam популярнее Battlefield 2042.