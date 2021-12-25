В Battlefield V играет больше людей, чем в Battlefield 2042





Игра Battlefield 2042 вышла в релиз с массой проблем, начиная с технических и заканчивая отсутствием контента и странными решениями в плане самого геймплея. Со стороны игроков идет немало негатива в адрес разработчиков, которые пока исправляют, в основном, только технические проблемы. Прошел всего месяц с момента релиза Battlefield 2042, но, похоже, игра уже активно теряет пользователей.

Известный игровой инсайдер Том Хендерсон поделился в Twitter изображениями, которые показывают статистику активных игроков в Battlefield 2042 и Battlefield V в сервисе Steam. Как можно видеть, количество активных игроков в Battlefield V сейчас превышает количество активных игроков в Battlefield 2042, что является нетипичной ситуацией для серии после релиза новой части. Напомним, что это статистика только по Steam, тогда как игра доступна и на многих других платформах.

Battlefield V player numbers have now surpassed #Battlefield2042 on Steam. pic.twitter.com/wS35FnQ2k4 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 24, 2021



Напомним, что пока в Battlefield 2042 даже не стартовал первый сезон — его ждут не раньше марта 2022 года. Согласно информации от инсайдера, разработчикам в Battlefield 2042 пришлось много вырезать, чтобы успеть с релизом к 19 ноября 2021 года.