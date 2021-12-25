В ближайшие три года в Санкт-Петербурге введут в строй 79 детских садов и 41 школу

В ближайшие три года в Санкт-Петербурге введут в строй 79 детских садов и 41 школу, сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что на заседании городского Правительства подведены итоги выполнения плана мероприятий Десятилетия детства, которое проводится по указу президента России, и определены задачи на 2022 год. В реализации 100 масштабных мероприятий плана участвуют 40 исполнительных органов власти: 22 комитета и 18 районных администраций.

«Это общенациональный проект. Он объединяет все направления деятельности государства в интересах детей. Перед органами власти всех уровней поставлена задача, чтобы наши дети росли здоровыми, могли подготовиться к будущей профессии и реализовать свои таланты. За последние десять лет детское население в нашем городе увеличилось на 42%. Сегодня Петербург с полным правом можно назвать городом детей», – сказал губернатор города Александр Беглов.

Он отметил, что в пандемию адресные меры поддержки получает каждая вторая петербургская семья с детьми. Почти 50 тысяч многодетных семей получают поддержку независимо от дохода семьи.

В пресс-службе сообщили, что Санкт‑Петербург стал одним из лидеров национального проекта «Образование»: в 2021 году в городе введено в строй 26 детских садов и 11 школ, отремонтировано 50 спортивных площадок. В 2022 году планируется построить 25 детских садов и 6 школ. Всего в ближайшие три года предполагается ввести в эксплуатацию 120 объектов: 41 школу и 79 детских садов. Проводится работа по оснащению учреждений образования современным оборудованием и развитию цифровых сервисов. В 2021 году оборудование поставлено в 394 образовательные организации.

В 2021 году открыты второй детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, три инфинити-центра «IT-куб», создан региональный Центр выявления и поддержки талантов. По поручению президента России реализуется проект «Билет в будущее». Петербург выбран его пилотной площадкой. Участниками фестиваля по профориентации стали более 20 тысяч школьников из Петербурга и Ленинградской области.

Говоря о задачах на 2022 год, Александр Беглов подчеркнул, что Правительство города будет продолжать работу по реализации Десятилетия детства и поддержке семей с детьми.