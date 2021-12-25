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В Дагестане нашли незаконно подключенные к электросетям майнинг-фермы. Ущерб составил 2,5 млн рублей

В Дагестане нашли незаконно подключенные к электросетям майнинг-фермы. Ущерб составил 2,5 млн рублей


Правоохранители обнаружили незаконно подключенные к электросетям майнинг-фермы в Дагестане.


По данным МВД, в мае глава товарищества собственников недвижимости оборудовал в двух нежилых помещениях, расположенных в поселке Временный, фермы для добычи криптовалют.


В ходе обысков полицейские обнаружили 749 майнинговых устройств, а также установленные на приборах учета магниты для занижения объема потребленного электричества.


Сумму ущерба оценили в 2,5 млн рублей.


В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.


Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов Северного Кавказа по числу выявленных фактов хищения электроэнергии для майнинга. Власти начали бороться с незаконными майнерами.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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