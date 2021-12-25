В Дагестане нашли незаконно подключенные к электросетям майнинг-фермы. Ущерб составил 2,5 млн рублей

Правоохранители обнаружили незаконно подключенные к электросетям майнинг-фермы в Дагестане.

По данным МВД, в мае глава товарищества собственников недвижимости оборудовал в двух нежилых помещениях, расположенных в поселке Временный, фермы для добычи криптовалют.

В ходе обысков полицейские обнаружили 749 майнинговых устройств, а также установленные на приборах учета магниты для занижения объема потребленного электричества.

Сумму ущерба оценили в 2,5 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов Северного Кавказа по числу выявленных фактов хищения электроэнергии для майнинга. Власти начали бороться с незаконными майнерами.