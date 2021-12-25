В Китае подсчитали, сколько получает и как много работает молодёжь

10:43 Автор: Иван Антонов, Пекин

Академия общественных наук Китая опубликовала доклад «О социальной ситуации в Китае», в котором помимо прочего описана ситуация в молодёжной среде (речь идёт о людях, которые родились после 1990 года), сообщает ресурс «Синьцзинбао».

Согласно статистике, в Китае 87,5 процента молодых людей имеют ежемесячный доход ниже 8000 юаней (примерно 85 тысяч рублей). При этом треть представителей данной возрастной категории зарабатывают от 4000 до 6000 юаней (45-65 тысяч рублей) в месяц.

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Основными сферами занятости для молодёжи стали онлайн-сервисы. В первую очередь это касается различного вида видеоблогов, обработки заказов, доставки покупок и других областей цифровой экономики. Значительная часть молодых людей трудится в напряжённом режиме — шесть дней в неделю по девять часов в день, говорится в исследовании.

Самый насыщенный рабочий график — у курьеров доставки, отмечается в докладе. В среднем они работают 6,4 дня в неделю, по 10,1 часа в сутки. В то же время наиболее короткий рабочий день у занятых в сфере киберспорта, где трудятся 4,8 дня в неделю, по 6,5 часа в день.

Среди проблем, с которыми в профессии сталкиваются молодые люди, есть новые. Так, всё большее распространение получает кибербуллинг, который становится проблемой для киберспортсменов и видеоблогеров. Другие категории молодёжи, занятой в творческих профессиях, страдают от плагиата и воровства контента.

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Согласно исследованию, от правительства молодёжь ждёт расширения системы социального страхования (45,3 процента), совершенствования механизмов защиты своих трудовых прав (40,6) и оздоровления ситуации в сфере занятости (34,6). Что касается работодателей, то к ним есть запрос на повышение заработной платы (57), предоставление более широкого спектра льгот (51,7) и организацию разнообразной профессиональной переподготовки и дополнительного обучения (28,2).

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