В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Вучича
15:53 Автор: Марьям Гулалиева
Источник: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич в ходе телефонного разговора особое внимание уделили теме поставок российского природного газа в республику. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Отмечено, что на данном направлении налажена системная работа по линии профильных структур двух стран, позволяющая обеспечить стабильное тепло- и энергоснабжение сербского населения и экономики», — говорится в сообщении.
Путин и Вучич обсудили поставки дополнительных объёмов газа в Сербию
Путин и Вучич также обменялись поздравлениями по случаю предстоящих праздников — Нового года и Рождества Христова.
Кроме того, стороны условились о продолжении контактов и координации на различных уровнях.
Ранее в пресс-службе сербского президента сообщили, что Путин и Вучич обсудили тему энергетического кризиса в Европе и вопрос поставки дополнительных объёмов российского газа в Сербию. Там добавили, что Путин заверил сербского коллегу в том, что Россия будет следовать достигнутым ранее договорённостям и балканская республика этой зимой получит достаточные количества голубого топлива.
Путин в ноябре принял Вучича в Сочи. По итогам встречи сербский лидер сообщил, что цена газа из России на ближайшие полгода для республики сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок, передаёт РИА «Новости».
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