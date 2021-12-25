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В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Вучича

В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Вучича

15:53  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: Kremlin.ru



Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич в ходе телефонного разговора особое внимание уделили теме поставок российского природного газа в республику. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Отмечено, что на данном направлении налажена системная работа по линии профильных структур двух стран, позволяющая обеспечить стабильное тепло- и энергоснабжение сербского населения и экономики», — говорится в сообщении.

Путин и Вучич обсудили поставки дополнительных объёмов газа в Сербию


Путин и Вучич также обменялись поздравлениями по случаю предстоящих праздников — Нового года и Рождества Христова.

Кроме того, стороны условились о продолжении контактов и координации на различных уровнях.

Ранее в пресс-службе сербского президента сообщили, что Путин и Вучич обсудили тему энергетического кризиса в Европе и вопрос поставки дополнительных объёмов российского газа в Сербию. Там добавили, что Путин заверил сербского коллегу в том, что Россия будет следовать достигнутым ранее договорённостям и балканская республика этой зимой получит достаточные количества голубого топлива. 

Путин в ноябре принял Вучича в Сочи. По итогам встречи сербский лидер сообщил, что цена газа из России на ближайшие полгода для республики сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок, передаёт РИА «Новости».



#международные отношения #газ #Сербия


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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