В Минэнерго анонсировали первые водородные мегапроекты

Вадим Карасев

Министерство энергетики РФ подготовило программу развития водородной отрасли в России, в которую вошел ряд мегапроектов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ.

По оценке ведомства, реализация программы потребует инвестиции в размере $26 млрд (около 1,9 трлн рублей), $9 млрд из которых пойдут на создание логистической инфраструктуры. К 2030 году Россия, согласно базовому плану, будет экспортировать до 3 млн тонн водорода, к 2050-му — до 12 млн тонн.

Минэнерго рассматривает 4 сценария развития российской водородной отрасли, предусматривающих запуск производства и экспорта как "голубого", так и экологически чистого "зеленого" водорода. В случае реализации самого удачного из них экспорт российского водорода уже к 2030 году достигнет 6,4 млн тонн и 30 млн тонн — к 2050-му.

Ведомство предполагает, что потребление водорода в России к 2030 году вырастет до 200 тыс. тонн в год, к 2050-му — до 4 млн тонн, причем это без учета производства для водородного транспорта и заправок. Рост потребления водорода приведет к увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 32% в 2050 году, их суммарная мощность должна составить 97 гигаватт.

Минэнерго выделяет 10 наиболее масштабных экспортных проектов в сфере водорода, причем ни один из них в перспективе не сможет стать экономически выгодным, а без господдержки эффективно реализовать получится только проекты на Ямале, Сахалине и в Якутии. Чтобы мегапроекты могли приносить доход, потребуется выделение субсидий на создание логистической инфраструктуры, в частности наливных терминалов и конверсионных установок. При благоприятном сценарии вложения окупятся за 30 лет. Ключевыми игроками в отрасли станут НОВАТЭК, "Газпром" и "Росатом".



Среди рисков ведомство указывает низкий потенциал сотрудничества с Китаем, который самостоятельно обеспечивает себя водородом, падение цен на энергоноситель из-за масштабных проектов Саудовской Аравии, а также отставание от запланированных сроков ввода экспортных мощностей в России.