В России не выявлено случаев заражения «омикроном» внутри страны, заявили в Минздраве

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

19:24 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: ТАСС

В России все случаи заболевания коронавирусом, вызванные штаммом «омикрон», завозные, заявили 25 декабря журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Так в ведомстве прокомментировали информацию о заражениях внутри страны.

Чем опасен штамм «омикрон»

«В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что «иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено».

Штамм коронавируса B.1.1.529 был обнаружен на юге Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон». Позже ряд стран запретил въезд из южных государств Африки. Ограничения ввела и Россия.

Глава Минздрава рассказал о результатах поездки российских специалистов в ЮАР

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой на 21 декабря, в России зарегистрирован 41 случай инфицирования омикрон-штаммом.

В субботу глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что данные, собранные по результатам поездки российских специалистов в Южно-Африканскую Республику, свидетельствуют о том, что новый штамм коронавируса распространяется значительно быстрее прежних.

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