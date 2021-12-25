В сети обсуждают оскорбительное изображение украинок в сериале "Эмили в Париже"

Вадим Карасев

На днях состоялась премьера второго сезона сериала "Эмили в Париже", который и ранее уже вызывал противоречивые отзывы из-за обилия национальных стереотипов. Новые серии снова возмутили зрителей. На этот раз обиделись украинки.

Дело в том, что в четвертой серии главная героиня Эмили знакомится с украинкой Петрой, и девушки отправляются вместе на шопинг. В магазине выясняется, что Петра привыкла воровать понравившиеся ей вещи, и она вынуждает Эмили поступить так же. Роль Петры сыграла украинская актриса Дарья Панченко.





Лили Коллинз и Дарья Панченко в сериале "Эмили в Париже"

Украинский блогер Евгения Гаврилко написала пост (там можно найти и отрывки из сериала), где выразила свое возмущение эпизодом.

Я говорю здесь от имени всех украинских женщин мира. И я чувствую, что это нельзя игнорировать. Будучи создателями самого успешного шоу Netflix в 2021 году, зная свое влияние на миллионы умов и сердец во всем мире, вы демонстрируете такое невежество и нетерпимость. <...> Вы выставляете украинку как человека без чувства вкуса и достоинства. Глупая, невежественная воровка! Вы вообще серьезно? И это происходит, когда есть так много талантливых украинцев, которые влияют на мировой рынок технологий, моды, искусства, устойчивого развития, науки, спорта,

— написала Евгения.

В подтверждение своих слов она упомянула в посте ряд украинских дизайнеров, в том числе Ксению Шнайдер, основательницу марки TTSWTRS Анну Осмехину, экс-директора отдела моды украинского Vogue и основательницу марки Bettter Юлию Пелипас, певицу Веру Брежневу и других знаменитых украинок.

В комментариях к посту разгорелась дискуссия. Многие поддержали блогера и обвинили Netflix в дискриминации.

Сериал и без того посредственный, так они еще и дно пробить умудрились.

Позор и дискриминация!

Сериал сам по себе стеб по поводу стереотипов, но здесь прямо очень пошло и грубо было. Неприятно, однако,

— написали в комментариях.

Недовольные зрители также раскритиковали украинскую актрису, которая согласилась сыграть эту роль.

Однако многие высказали мнение, что не стоит так серьезно воспринимать сериал и обижаться на его создателей.

Довольно спорная ситуация. Весь сериал построен на гиперболизации культурных и национальных стереотипов. Был бы это серьезный сериал, тогда можно было бы говорить про ксенофобию, но французы тоже были недовольны стереотипным показом Парижа. При этом на их недовольство не отреагировали никоим образом как раз из-за жанра.

А тот факт, что сериал в принципе полон клише, никого до этого не смущал? Французы тоже возмущались после первого сезона,

— высказали свое мнение пользователи сети.

Надя Бесчетникова