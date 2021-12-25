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В Смоленске ректора заподозрили в майнинге на территории университета

В Смоленске ректора заподозрили в майнинге на территории университета


Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).


По данным следствия, с сентября 2019 года по 16 декабря 2021 года руководитель СГУС разрешил размещение на территории учебного заведения майнинг-фермы, которую подключили к газогенераторной котельной в федеральной собственности.


В СК оценили ущерб на сумму более 4,2 млн рублей. Расследование продолжается.


15 декабря правоохранители сообщили о задержании Греца и обвинении его и одного из сотрудников в растрате более 1,5 млн рублей.


На следующий день [11 — wrestle] прокуратура организовала проверку по факту деятельности майнинг-фермы.


Напомним, на днях суд в Саратове оштрафовал бывшего сотрудника ГИБДД на 30 000 рублей за майнинг на рабочем месте.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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