Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В столице назвали имена победителей детского чемпионата KidSkills

В столице назвали имена победителей детского чемпионата KidSkills

В столице назвали имена победителей детского чемпионата KidSkills

В столице назвали имена победителей детского чемпионата KidSkills, сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

В этом году он стал рекордным по количеству участников и компетенций. Награды получили 352 команды из 207 образовательных организаций столицы. Церемония закрытия прошла онлайн, объявлены обладатели 112 золотых, 119 серебряных и 121 бронзовой награды.

«В этом году более 14 тысяч человек из 544 образовательных организаций столицы соревновались в 26 компетенциях. Такие показатели подтверждают, что проект с каждым годом становится все более востребованным не только среди юных москвичей, но и среди взрослых. Впервые на чемпионат мы пригласили и родителей для участия в новой категории FamilySkills. Этот формат сближает семьи, учит поддерживать друг друга в самых разных ситуациях», – подчеркнул заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Александр Тверской.

Чемпионат проходил по двум возрастным категориям: от пяти до семи лет и от восьми до десяти лет, а также в семейной категории FamilySkills, в которой в пяти компетенциях вместе с детьми 10–14 лет участвовали и их родители.

«В компетенции «Мобильная робототехника» требуется настоящее мастерство: ребята собирают и программируют робота. Соревновательная площадка была имитацией цеха завода «КамАЗ», где роботы развозят запчасти. Все автоматизировано: робот забирает деталь в одном месте и привозит в другое. Малыши пяти-семи лет показали блестящие результаты. Они справились даже с «черным ящиком», где нужно было работать с нуля с пустым роботом без программных решений и с пустой средой. Младшие школьники работали еще более уверенно, и все без исключения были заинтересованы и невероятно воодушевлены», – сказала главный эксперт компетенции «Мобильная робототехника» Мария Арманова.

Московский детский чемпионат KidSkills 2021 – соревнования по профессиональному мастерству среди дошкольников и учеников младших классов, закладывающие основы важнейших профессиональных умений и навыков, а также открывающие перед детьми многообразие прикладных профессий и специальностей.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Федор Смолов на Карибах наслаждается отдыхом с 19-летней внучкой Ельцина
Федор Смолов на Карибах наслаждается отдыхом с 19-летней внучкой
Александр Васильев рассказал, как одеваться в этом году
Александр Васильев рассказал, как одеваться в этом году
В столице назвали имена победителей детского чемпионата KidSkills
В столице назвали имена победителей детского чемпионата KidSkills
В ближайшие три года в Санкт-Петербурге введут в строй 79 детских садов и 41 школу
В ближайшие три года в Санкт-Петербурге введут в строй 79 детских
Создатель It Takes Two резко против NFT в своих играх
Создатель It Takes Two резко против NFT в своих играх
В Battlefield V играет больше людей, чем в Battlefield 2042
В Battlefield V играет больше людей, чем в Battlefield 2042
Российский суд впервые назначил Google и Facebook оборотные штрафы за неудаление запрещенной информации
Российский суд впервые назначил Google и Facebook оборотные штрафы за
Стал известен возможный любовник жены Григория Лепса
Стал известен возможный любовник жены Григория Лепса
Певица Слава показала красавицу-дочку и поздравила ее с первым юбилеем
Певица Слава показала красавицу-дочку и поздравила ее с первым юбилеем
Tiger.Trade запустил приложение для копитрейдинга
Tiger.Trade запустил приложение для копитрейдинга
Разработчики «интернет-компьютера» откроют кроссчейн-мост с Ethereum
Разработчики «интернет-компьютера» откроют кроссчейн-мост с Ethereum
EA дарит подарочные карты по $10 на Xbox при покупке Battlefield 2042
EA дарит подарочные карты по $10 на Xbox при покупке Battlefield 2042

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: балахоны, корсеты и бьюти-эксперименты — как менялся образ Билли Айлиш
Стиль зумеров и тиктокеров: балахоны, корсеты и бьюти-эксперименты —
Джек Дорси усомнился в децентрализации Web 3.0
Джек Дорси усомнился в децентрализации Web 3.0
Павел Дуров поддержал разработчиков Toncoin. Цена токена выросла на 46%
Павел Дуров поддержал разработчиков Toncoin. Цена токена выросла на
Совфед РФ предложил узаконить положения Кодекса этики ИИ
Совфед РФ предложил узаконить положения Кодекса этики ИИ
Amber Group назначила топ-менеджером бывшего управляющего директора Goldman Sachs
Amber Group назначила топ-менеджером бывшего управляющего директора

Еще по теме

В Москве стартуют финальные соревнования детского чемпионата KidSkills-2020
В столице подвели итоги отборочного этапа Московского детского чемпионата KidSkills
Московский детский чемпионат профмастерства KidSkills пройдет в очно-дистанционном формате
В Москве пройдет детский чемпионат Kidskills 2021