В столице назвали имена победителей детского чемпионата KidSkills

В столице назвали имена победителей детского чемпионата KidSkills, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В этом году он стал рекордным по количеству участников и компетенций. Награды получили 352 команды из 207 образовательных организаций столицы. Церемония закрытия прошла онлайн, объявлены обладатели 112 золотых, 119 серебряных и 121 бронзовой награды.

«В этом году более 14 тысяч человек из 544 образовательных организаций столицы соревновались в 26 компетенциях. Такие показатели подтверждают, что проект с каждым годом становится все более востребованным не только среди юных москвичей, но и среди взрослых. Впервые на чемпионат мы пригласили и родителей для участия в новой категории FamilySkills. Этот формат сближает семьи, учит поддерживать друг друга в самых разных ситуациях», – подчеркнул заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Александр Тверской.

Чемпионат проходил по двум возрастным категориям: от пяти до семи лет и от восьми до десяти лет, а также в семейной категории FamilySkills, в которой в пяти компетенциях вместе с детьми 10–14 лет участвовали и их родители.

«В компетенции «Мобильная робототехника» требуется настоящее мастерство: ребята собирают и программируют робота. Соревновательная площадка была имитацией цеха завода «КамАЗ», где роботы развозят запчасти. Все автоматизировано: робот забирает деталь в одном месте и привозит в другое. Малыши пяти-семи лет показали блестящие результаты. Они справились даже с «черным ящиком», где нужно было работать с нуля с пустым роботом без программных решений и с пустой средой. Младшие школьники работали еще более уверенно, и все без исключения были заинтересованы и невероятно воодушевлены», – сказала главный эксперт компетенции «Мобильная робототехника» Мария Арманова.

Московский детский чемпионат KidSkills 2021 – соревнования по профессиональному мастерству среди дошкольников и учеников младших классов, закладывающие основы важнейших профессиональных умений и навыков, а также открывающие перед детьми многообразие прикладных профессий и специальностей.