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Венера 25 декабря снова в соединении с Плутоном: что нас ждет в этот день

Венера 25 декабря снова в соединении с Плутоном: что нас ждет в этот день

Снова Венера в опасном аспекте с самой дальней планетой Солнечной системы. В прошлый раз 11 числа негативные изменения затронули нас в сфере общения и любви. Сегодня нам снова придется встретиться с проблемами в этих направлениях.


Сегодня опасный день, в который актуальным будет закон бумеранга. Старайтесь поступать по совести, чтобы Вселенная дарила вам успех и удачу в обмен на доброту и отзывчивость.

Снова вспышка недопонимания и диссонанса 

Астрологи считают, что в этот день недопонимание между людьми и невозможность найти общий язык выйдут на новый уровень, что довольно опасно, ведь скоро новогодние праздники. Чтобы к Новому году не разругаться со всеми близкими и друзьями, сегодня лучше пребывать в уединении или просто отказаться от критики в чужой адрес. Не нужно распускать сплетни, обсуждать близких у них за спиной.

Сегодня вас могут втянуть в конфликт

Не исключено, что кому-то понадобится поддержка в попытках отстоять свое мнение, поэтому близкие и знакомые люди могут начать взывать к вашей совести или давить на жалость, чтобы вы за них заступились. Старайтесь не вести борьбу против тех, кто ничего плохого не сделал конкретно вам. Также астрологи не рекомендуют выступать на стороне тех, кто провоцирует других идти на агрессию ради себя. Любые манипуляции будут вам очень дорого стоить в будущем.


Сильное снижение работоспособности

Если 11 числа люди поголовно теряли силу и энергию, то сегодня Венера и Плутон сделают нас просто более ленивыми. Прокрастинация и лень будут доминировать, поэтому эта суббота будет худшим днем для работы, новых начинаний. Если вам предстоит время отдыха, подобные проблемы вас не затронут, потому что вы можете просто абстрагироваться от дел, растворившись в приятном безделье.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

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