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Виталий Гогунский: биография, личная жизнь, семья, жена, дети (фото)

Виталий Гогунский: биография, личная жизнь, семья, жена, дети (фото)
Виталий Гогунский – яркий пример того, что стоит идти к своей мечте, несмотря ни на какие трудности и преграды. Обворожительная улыбка и открытый взгляд Виталия – его визитная карточка. Кроме сериала «Универ», принесшего ему популярность, артист снимался еще в ряде телевизионных проектов и кинокартин.

Детство и юность



14 июля в 1878 году в семье Евгения и Татьяны Гогунских в городе Кременчуг родился первенец – сын Виталий. Вскоре родился младший брат, которого назвали в честь папы. Воспитанием сыновей занималась мама, посвятив жизнь ведению домашнего хозяйства и заботе о семье. Отец был постоянно занят: занимал пост директора завода и являлся в Кременчуге депутатом городского собрания. Местные жители уважали Евгения Дмитриевича за его вклад в развитие города.

Детство Виталия прошло в спортивных секциях. Футбол, бокс, плавание, карате, шахматы – виды спорта, которые были в жизни будущего актера. Он мечтал посвятить жизнь карьере футболиста, но травма внесла коррективы в планы мальчика. В шестилетнем возрасте Виталий решает посещать занятия в школе искусств по классу фортепиано. Вот тут обнаружилось, что парень обладает отличным музыкальным слухом. Принимая участие в 1992 году в областном конкурсе, стал победителем среди юных талантов Полтавщины.

Братья Гогунские росли в материально обеспеченной семье, но победы никогда им просто так не доставались. Чтобы достигать высот, они усердно трудились. Считая, что сын должен иметь серьезное образование, отец настоял на поступлении Виталия в университет.

Удачно совмещая игру в КВН, активную общественную деятельность и учебу, Виталий окончил вуз. Одновременно он посещает занятия на киностудии в Одессе в актерской школе «Успех». Новым увлечением становится игра на гитаре, написание собственных текстов песен и их исполнение.



Краткая биография



За все время своей карьеры артисту удалось добиться довольно многого:
Деятельность VJ. Первым серьезным шагом в творчестве можно назвать тот момент, когда Виталий работал виджеем на киевском музыкальном канале. Он все больше убеждается в том, что его будущее должно быть связано с телевидением и сценой. Мечта об эстраде не оставляла юношу, и в 2001 году он отправился в Москву.
Мелкие подработки. В начале пути Виталию пришлось поработать не по профессии мечты, чтобы иметь деньги на жилье и еду. Приблизительно в 1990 году, когда ему было 12 лет, испробовал себя в роли уборщика, позже стал грузчиком, а затем разнорабочим.
Пробы и первые достижения. Все свободное время Виталий проходил кастинги в различные проекты. На одном из них он познакомился и подружился с королем эстрады Филиппом Киркоровым, это случилось в 2001 году.
Кинокарьера. Однажды Виталий решил попробовать свои силы в поступлении театральный вуз. Он смог очаровать и покорить своими умениями членов приемной комиссии, его зачисляют во ВГИК в мастерскую легендарного Баталова. Параллельно с учебой в институте, Виталий начинает свою актерскую карьеру.
В 2004 году знаменитость получает роль в фильме «Прощайте, доктор Фрейд». Талант проявился настолько ярко, что его оценили другие режиссеры и стали приглашать в свои картины. К тому же в фильме звучит саундтрек, написанный самим Гогунским.
«Человек безвозвратный» — фильм-драма, в котором описывается жизнь в маленьком городе. Герой Виталия Гогунского – молодой человек, поставивший деньги выше любви и счастья.
Фильмы «Медвежья охота», «Наследница» и сериал «Грозовые ворота» также входят в актерскую копилку Виталия, но особой популярности не принесли.
Комедии «Бармен», «Держи удар, детка», сериал «Отель «Элеон» закрепляют успех актера в киноиндустрии. Он становится желанным участником различных телешоу и телевизионных проектов.
Настоящий успех. В 2008 году всероссийское признание подарили Гогунскому съемки в ситкоме «Универ». Благодаря роли добродушного и наивного спортсмена Кузи, его узнают на улице. Попал Виталий в сериал тоже случайно. Придя на кастинг за компанию с другом, даже не думал сам пробоваться на роль. Но продюсер ситкома настоял на пробах и не ошибся. 
Роль Эдуарда Кузьмина стала визитной карточкой Виталия на долгие годы. А фразы его героя просто ушли в народ. Съемки в сериале продлились несколько сезонов, но вскоре Гогунский решает окончить съемки в сериале. Причина отказа в том, что образ Кузи останется с ним на всю жизнь, а ему хотелось бы играть и другие роли. На предложение продюсеров принять участие в съемках нового сезона отклонил его.
Участие в проектах. Виталий Гогунский принимает участие в различных телешоу: 2013 год – «Танцы со звёздами»; 2014 – «Один в один», где выступает со своей дочерью, очаровав жюри; 2015 – «Главная сцена»; 2016 – «Давай поженимся».

Личная жизнь актера



Еще на съемках сериала «Универ» Гогунский встретился со своей будущей женой Ириной. Итогом встречи стала очаровательная дочь Милана. Но отношения с девушкой не сложились, и пара рассталась. С ее слов в одном интервью, отец Виталия был против их отношений, и будучи беременной, Ирина покинула дом Гогунских.

Виталий успевает жениться в 2013 году и развестись с другой женщиной Анной, далекой от мира кино. Причиной развода стали разные интересы пары, частые гастроли и съемки Виталия. В 2017 году спустя семь лет он вновь сходится и играет свадьбу с матерью своей дочери Ириной. Именно дочь и стала тем связующим звеном, соединившим их. Отказавшись ехать на море без мамы, девочка их сблизила снова. Говорят, в одну реку 2 раза не войдешь, так случилось и с браком Ирины и Виталия – они вновь развелись. Хотя мужчина шутит, что возможен и третий брак с экс-супругой.


17 февраля 2010 года у пары появилась дочь Милана, когда родители жили в гражданском браке. Девочка до 6 лет носила фамилию мамы, Виталий дал свою фамилию дочери только спустя годы. Она очаровательная, талантливая и артистичная. С раннего детства занималась вокалом, посещала также мастерскую Аллы Пугачевой, а затем Михаила Гребенщикова. Мама уделяла ее музыкальному развитию много времени и сил.

Видя музыкальный талант дочери, Виталий решает стать ее продюсером. В свои годы девочка достаточно успешна в шоу-бизнесе, она снимает клипы к песням, выступает на сцене, провела сольный концерт. Сейчас, со слов Ирины, Виталий не принимает участия в воспитании дочери. Продвижением дочери Миланы занимается в музыкальной деятельности сейчас тоже Ирина.



Виталий Гогунский сейчас



Виталий продолжает съемки в рекламе, клипах и различных телевизионных проектах. Ведет страницы в социальных сетях, есть свой канал на YouTube, где выкладывает песни собственного сочинения. О личной жизни актер не распространяется, хотя в социальной сети Вконтакте стоит статус «женат». Иногда в средствах массовой информации мелькают статьи о его новых увлечениях, но официального подтверждения его романам нет.
Краткая информация о Виталии Гогунском

Имя: Виталий Гогунский
Отчество: Евгеньевич
День рождения: 14.07.1978
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Одесса, Украина
Рост: 177 см
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: актер, музыкант
Смотреть фотографии с Виталием Гогунским
# Шоу-бизнес

По материалам: Клео

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