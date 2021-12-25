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Влад Соколовский узнал пол будущего ребенка

Влад Соколовский узнал пол будущего ребенка
Певец Влад Соколовский рассекретил пол второго ребенка. Артист и его невеста Ангелина Суркова станут родителями в 2021 году. Для певца это уже второй ребенок, а вот для Ангелины — первый. Сегодня влюбленные озвучили пол будущего малыша. Ради того чтобы узнать пол малыша, Соколовский и Суркова устроили так называемую гендер-пати, на которой узнали, что у них будет мальчик. На красивое мероприятие певец приехал после съемок в новом фильме по роману Сергея Минаева. 30-летний Влад показал кадры из заведения, где все увешано шарами и конфетти. Ангелина и ее возлюбленный очень счастливы грядущему пополнению, поэтому решили не утаивать от всех, кто же у них родится. Напомним, о том, что выпускник «Фабрики звезд» станет папой во второй раз, он сам сообщил в личных соцсетях, опубликовав фотографию, где обнимает возлюбленную и демонстрирует ее живот. «Мы ждем малыша. Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая. Я рядом!» — написал растроганный Влад.
Влад Соколовский с возлюбленной Позже радостную новость подтвердила и Ангелина: «Скоро в нашей семье пополнение. Подарить еще одну жизнь этому миру от любимого мужчины — счастье. Влад, благодарю за твою силу, рядышком я раскрываюсь еще ярче». У Ангелины и Влада отношения завязались в 2019 году. Они развивались достаточно быстро, уже через пару недель певец познакомил любимую с родными и дочкой от Риты Дакоты. Многие говорили, что скоро будет свадьба, но в начале 2021 года пара неожиданно объявила о расставании. Причину они так и не назвали. Видимо, любовь оказалась сильнее всех разногласий, потому что уже летом бывшие сошлись вновь. Об этом артист рассказал в соцсетях. «Невозможное возможно? Верите в это? Я — да. Полгода работы над собой перевернули все на 360 градусов! Удивительно, как это работает! Только при полном включении с двух сторон и внутренней проработке каждого можно прийти к крутым результатам! Проверено. Любовь сильнее», — делился артист.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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