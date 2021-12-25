Власти Тульской области планируют к 2025 году сформировать сеть из 110 центров «Точка роста»

Власти Тульской области планируют к 2025 году сформировать сеть из 110 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования региона Алевтину Шевелеву.

Развитие сети будет проходить в рамках реализации нацпроекта «Образование». Это даст возможность обеспечить равный доступ к получению дополнительных знаний как в городских, так и в сельских школах.

«За предыдущие два года мы создали 65 «Точек роста», в 2021 году мы продолжили развивать эти центры. Акцент в 2021 году был сделан на предметах естественно-научного цикла. В планах до 2024 года сформировать сеть из 110 новых «Точек роста», – сказала Алевтина Шевелева.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.