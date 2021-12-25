Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Власти Тульской области планируют к 2025 году сформировать сеть из 110 центров «Точка роста»

Власти Тульской области планируют к 2025 году сформировать сеть из 110 центров «Точка роста»

Власти Тульской области планируют к 2025 году сформировать сеть из 110 центров «Точка роста»

Власти Тульской области планируют к 2025 году сформировать сеть из 110 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования региона Алевтину Шевелеву.

Развитие сети будет проходить в рамках реализации нацпроекта «Образование». Это даст возможность обеспечить равный доступ к получению дополнительных знаний как в городских, так и в сельских школах.

«За предыдущие два года мы создали 65 «Точек роста», в 2021 году мы продолжили развивать эти центры. Акцент в 2021 году был сделан на предметах естественно-научного цикла. В планах до 2024 года сформировать сеть из 110 новых «Точек роста», – сказала Алевтина Шевелева.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Паулина Андреева очаровала поклонников своей естественной красотой
Паулина Андреева очаровала поклонников своей естественной красотой
Влад Соколовский узнал пол будущего ребенка
Влад Соколовский узнал пол будущего ребенка
Власти Тульской области планируют к 2025 году сформировать сеть из 110 центров «Точка роста»
Власти Тульской области планируют к 2025 году сформировать сеть из
Пять школьников стали абсолютными победителями Всероссийского конкурса сочинений 2021 года
Пять школьников стали абсолютными победителями Всероссийского
Гороскоп на неделю с 27 декабря 2021 по 2 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря 2021 по 2 января 2022 года
Forza Horizon 5 в списке игр с лучшей графикой 2021 года от Digital Foundry
Forza Horizon 5 в списке игр с лучшей графикой 2021 года от Digital
Создатели Shadow of the Tomb Raider показали две механики, которые не вошли в игру
Создатели Shadow of the Tomb Raider показали две механики, которые не
Игристому вину «Абрау-Дюрсо» удалось завоевать признание на международном конкурсе
Игристому вину «Абрау-Дюрсо» удалось завоевать признание на
Эмин Агаларов воссоединился с Аленой Гавриловой и впервые показал их дочь
Эмин Агаларов воссоединился с Аленой Гавриловой и впервые показал их
В СВФУ имени М.К. Аммосова завершился курс по документированию культуры для коренных народов Арктики
В СВФУ имени М.К. Аммосова завершился курс по документированию
На Чукотке открылся первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб»
На Чукотке открылся первый в регионе центр цифрового образования
Алексей Ягудин разгневал фанатов своим заявлением
Алексей Ягудин разгневал фанатов своим заявлением

Топ на сегодня

Binance отказалась от сжигания BNB «вручную» в пользу нового алгоритма
Binance отказалась от сжигания BNB «вручную» в пользу нового алгоритма
Токен NEAR подорожал на 50% после анонса интеграции стейблкоина от Terra
Токен NEAR подорожал на 50% после анонса интеграции стейблкоина от
Наталья Водянова показала сына-именинника и призналась, что по нему скучает
Наталья Водянова показала сына-именинника и призналась, что по нему
Стиль зумеров и тиктокеров: балахоны, корсеты и бьюти-эксперименты — как менялся образ Билли Айлиш
Стиль зумеров и тиктокеров: балахоны, корсеты и бьюти-эксперименты —
Джек Дорси усомнился в децентрализации Web 3.0
Джек Дорси усомнился в децентрализации Web 3.0

Еще по теме

В 2022 году в Кабардино-Балкарии появятся 37 центров «Точка роста»
В сельских школах Марий Эл появятся 15 «Точек роста»
Центры «Точка роста» откроются на базе всех сельских школ Подмосковья до 2025 года
В Волгоградской области в 2021 году в сельских школах создадут 97 центров «Точка роста»