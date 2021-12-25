Захарова: нерасширение НАТО — ключевой вопрос на предстоящих переговорах

17:36 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла заявления о том, что на переговорах по гарантиям безопасности не будет рассматриваться вопрос нерасширения НАТО на восток. Это следует из её комментария, опубликованного на сайте МИД РФ.

Захарова рассказала,что в в США и ряде западных стран появились заявления о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет.

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«В этой связи подчёркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО», — сказала дипломат.

Она отметила, что это «должны для себя предельно чётко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции».

МИД России 17 декабря опубликовал проекты документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Согласно одному из проектов, РФ и Соединённые Штаты не должны использовать территорию других государств для подготовки или реализации вооружённого нападения, направленного против друг друга. Кроме того, США обязаны отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток и от приёма в альянс государств, ранее входивших в СССР.

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В соглашении о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО говорится, что его участники должны будут мирно решать все международные споры и урегулировать проблемные ситуации с помощью механизмов срочных консультаций.

#международные отношения #США #НАТО

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