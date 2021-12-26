13 жизненных комиксов о бритье, до боли знакомых каждой девушке
Сегодня, 19:55
Безусловно, для каждой женщины процесс бритья далеко не самый приятный, но, к сожалению, необходимый. Ведь иногда и вправду кажется, что бритвы - это изобретение дьявола, ведь помимо того, что после бриться волосы возвращаются уже на следующий день, на теле остаются многочисленные порезы, а порой и шрамы. Чтобы пролить свет на этот невыносимый каждодневный ритуал, Bored Panda собрал самые смешные комиксы о неравной борьбе женщины и ее волос.
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По материалам: Юмор