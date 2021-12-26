Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » 2-летний сын Марии Порошиной случайно оказался в кадре домашнего видео

2-летний сын Марии Порошиной случайно оказался в кадре домашнего видео

2-летний сын Марии Порошиной случайно оказался в кадре домашнего видео
Актриса Мария Порошина запечатлела на видео, как ее младшие дети играют в аэротир. В кадр случайно попало лицо ее сына, отца которого она скрывает.   Мама пятерых детей, Мария Порошина нечаянно показала лицо своего сына Андрея, которого до сих пор скрывала от широкой общественности. В ролике в Инстаграм, в котором наследник артистки играет в аэротир со своей сестрой Глафирой, буквально на несколько секунд в кадре мелькает верхняя часть его лица. Видно, что у резвого двухлетнего парня выразительные темные глаза и темно-русые волосы. Гораздо более темные, чем у его матери, хотя та и признается, что блонд не ее родной цвет. Можно предположить, что Андрей похож на своего биологического отца, личность которого столь узнаваема, что актриса предпочитает скрывать лицо ребенка ради общего спокойствия.
Младшие дети Марии Порошиной - Глафира и Андрей «Решила заказать детям 👫 на каникулярные нерабочие дни новые настольные игры, шахматы и другие полезные развивашки 🛍🎈 Ну и, конечно, к нам опять приехал грузовик "всего самого необходимого ". Наше неожиданное открытие АЭРОТИР BONDIBON . Купила его навырост Андрюше, но Глаше “всегда первая» и попросила срочно открыть игрушку и... теперь мы все соревнуемся в меткости часами! 👏», - прокомментировала видео Порошина.
Младшие дети Марии Порошиной - Глафира и Андрей Сына Мария родила в январе 2019-го практически сразу после развода с мужем Ильей Древновым. Мальчика артистка сначала записала на бывшего супруга, но тот решил, что ему достаточно того, что придется платить алименты на троих дочерей, а четвертого ребенка, да еще и не своего, он уже не потянет. И потому доказал через суд, что не имеет к Андрею никакого отношения. Кто же тогда его отец? Чаще всего подозрения падают на партнера Порошиной по сцене и кинематографу Ярослава Бойко, хотя оба отчаянно доказывают, что между ними дружба и ничего более. Порошина как-то заявляла об иностранце, от которого, якобы, и появился сын, но снова никаких подтверждений личности загадочного заграничного любовника.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Этери Тутберидзе испытала унижение от ухода фигуристок
Этери Тутберидзе испытала унижение от ухода фигуристок
2-летний сын Марии Порошиной случайно оказался в кадре домашнего видео
2-летний сын Марии Порошиной случайно оказался в кадре домашнего видео
Ученицы Этери Тутберидзе забрали все медали на чемпионате
Ученицы Этери Тутберидзе забрали все медали на чемпионате
Алсу рассказала, в чем преуспели ее дочери
Алсу рассказала, в чем преуспели ее дочери
Битва домашних питомцев: кот Кейт Бекинсейл против кота Степана
Битва домашних питомцев: кот Кейт Бекинсейл против кота Степана
Полезные свойства девясила и сферы его применения
Полезные свойства девясила и сферы его применения
Football Cup 2022 выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Football Cup 2022 выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Снежинки из бумаги: создаем зимние талисманы своими руками
Снежинки из бумаги: создаем зимние талисманы своими руками
Кейт Миддлтон впервые публично сыграла на фортепиано — в соцсетях восхитились ее талантом
Кейт Миддлтон впервые публично сыграла на фортепиано — в соцсетях
В Минтруде рассказали, как получить пособия и выплаты
В Минтруде рассказали, как получить пособия и выплаты
За жизнь Григория Лепса переживают поклонники
За жизнь Григория Лепса переживают поклонники
Этери Тутберидзе рассказала, как выгнала олимпийскую чемпионку
Этери Тутберидзе рассказала, как выгнала олимпийскую чемпионку

Топ на сегодня

Dogecoin Foundation и Виталик Бутерин разработают механизм стейкинга DOGE
Dogecoin Foundation и Виталик Бутерин разработают механизм стейкинга
Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали Ивану Урганту, что целоваться на "Ледниковом периоде" их "заставил" Илья Авербух
Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали Ивану Урганту, что
Родион Газманов - биография и личная жизнь: жена, дети, семья, творчество, фото
Родион Газманов - биография и личная жизнь: жена, дети, семья,
Алсу травмировалась ради красивых кадров
Алсу травмировалась ради красивых кадров
Сенатор США Синтия Ламмис представит законопроект о регулировании криптовалют
Сенатор США Синтия Ламмис представит законопроект о регулировании

Еще по теме

Мария Порошина выложила фото с новорожденным ребенком от неизвестного мужчины
44-летняя Мария Порошина шокировала поклонников фото в купальнике
Мария Кожевникова впервые показала младшего сына
Родившая пятый раз актриса Мария Порошина еще не выбрала имя новорожденному сыну