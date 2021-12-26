2-летний сын Марии Порошиной случайно оказался в кадре домашнего видео

Актриса Мария Порошина запечатлела на видео, как ее младшие дети играют в аэротир. В кадр случайно попало лицо ее сына, отца которого она скрывает. Мама пятерых детей, Мария Порошина нечаянно показала лицо своего сына Андрея, которого до сих пор скрывала от широкой общественности. В ролике в Инстаграм, в котором наследник артистки играет в аэротир со своей сестрой Глафирой, буквально на несколько секунд в кадре мелькает верхняя часть его лица. Видно, что у резвого двухлетнего парня выразительные темные глаза и темно-русые волосы. Гораздо более темные, чем у его матери, хотя та и признается, что блонд не ее родной цвет. Можно предположить, что Андрей похож на своего биологического отца, личность которого столь узнаваема, что актриса предпочитает скрывать лицо ребенка ради общего спокойствия.Младшие дети Марии Порошиной - Глафира и Андрей «Решила заказать детям 👫 на каникулярные нерабочие дни новые настольные игры, шахматы и другие полезные развивашки 🛍🎈 Ну и, конечно, к нам опять приехал грузовик "всего самого необходимого ". Наше неожиданное открытие АЭРОТИР BONDIBON . Купила его навырост Андрюше, но Глаше “всегда первая» и попросила срочно открыть игрушку и... теперь мы все соревнуемся в меткости часами! 👏», - прокомментировала видео Порошина.Младшие дети Марии Порошиной - Глафира и Андрей Сына Мария родила в январе 2019-го практически сразу после развода с мужем Ильей Древновым. Мальчика артистка сначала записала на бывшего супруга, но тот решил, что ему достаточно того, что придется платить алименты на троих дочерей, а четвертого ребенка, да еще и не своего, он уже не потянет. И потому доказал через суд, что не имеет к Андрею никакого отношения. Кто же тогда его отец? Чаще всего подозрения падают на партнера Порошиной по сцене и кинематографу Ярослава Бойко, хотя оба отчаянно доказывают, что между ними дружба и ничего более. Порошина как-то заявляла об иностранце, от которого, якобы, и появился сын, но снова никаких подтверждений личности загадочного заграничного любовника.