3 игры из Game Pass Ultimate в ТОП-10 Steam за прошедшую неделю





Еженедельно Steam публикует информацию о лучших 10 играх по выручке за неделю. Период с 20 по 26 декабря был особенно интересным, в это время ведущие игровые издания составляли ТОПы лучших игр года, тем самым обращая дополнительное внимание к проектам, которые игроки могли пропустить в 2021 году. Кроме того, в Steam стартовала распродажа, в рамках которой игроки могут приобрести многие игры со скидками.

На этой неделе сразу 3 игры из Game Pass Ultimate оказались в ТОП-10 по выручке Steam, и даже они все расположились в ТОП-5. Речь идет об играх It Takes Two, Halo Infinite (кампания) и Forza Horizon 5 — эти игры расположились с 3 по 5 место в ТОП-10 Steam по выручке за неделю. В целом, ТОП-10 за неделю выглядит следующим образом:

Ready or NotFive Nights at Freddy’s: Security BreachIt Takes TwoHalo Infinite (кампания)Forza Horizon 5Valve Index VR KitBattlefield 2042Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY EditionProject ZomboidRed Dead Redemption 2

Отметим, что It Takes Two, Halo Infinite и Forza Horizon 5 в этом году собрали множество наград. Так, IGN признал Forza Horizon 5 лучшей игрой года, а PC Gamer назвал Halo Infinite лучшим шутером.