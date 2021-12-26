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Алсу рассказала, в чем преуспели ее дочери

Алсу рассказала, в чем преуспели ее дочери
Певица Алсу призналась, что ее дочери Сафина и Микелла почти определились со своим будущим. «Сафина учится в общеобразовательной школе. У нее любимый предмет математика, а также научные исследования. Возможно, что ее профессия будет связана с медициной. Но поживем – увидим», рассказала Алсу.
Алсу с дочерьми Как заметила Алсу, Микелла занимается с педагогами по музыке несколько раз в неделю. Ее голос становится все сильнее и сильнее. Подписчиков она регулярно радует каверами. Девочке нравятся разные музыкальные направления. От рэпа до джаза, классики и рока, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что дочь Алсу Микелла подверглась несколько лет назад травле после шоу «Голос. Дети», где за девочку, как было установлено после расследования, был вброс голосов. Однако она не отказалась от певческой карьеры.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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