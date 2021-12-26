Американка родила в беспилотном Tesla, роботы подчинились силе мысли и другие новости из мира ИИ

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ForkLog собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

В Совете Федерации РФ представили законопроект, регулирующий взаимоотношения человека и робота.

В Израильских городах появится система распознавания выстрелов.

Жительница Филадельфии родила в беспилотном Tesla по пути в больницу.

Ученые создали ИИ-систему, позволяющую управлять роботами силой мысли.

В 2022 году патрулирование московских улиц поручат робопсу российского производства.

Искусственный интеллект помог ученым обнаружить от 70 до 170 планет-изгоев, не имеющих материнских звезд.

«Яндекс» научил «Балабобу» генерировать новогодние открытки.

Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю.

Российские сенаторы разработали законопроект для регулирования взаимоотношений людей и роботов. Он включает определение и классификацию устройств, а также устанавливает степень их опасности.

Согласно документу, «роботом» называется продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более частей и управляемый интегрированной компьютерной программой. Он может повторять заданные человеком действия или автономно выполнять задачи.

Законопроект предлагает разделить роботов на два класса. К «Гражданским» относятся устройства, предназначенные для реализации частных потребностей, включая промышленные, сервисные, медицинские, образовательные и научные задачи. «Служебные» нужны для осуществления государственных и общественных интересов. Они подразделяются на военных и правоохранительных роботов.

В документе также прописаны четыре класса устройств по степени опасности:

высокая;

средняя;

низкая;

неопасные.

Власти России разработают дорожную карту поэтапного создания и реализации систем искусственного интеллекта.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, план необходим для продуктивного и системного развития нормативного регулирования ИИ. Дорожная карта предусматривает поэтапное внедрение дополнительного пула законодательных инициатив, добавил он.

Также Чернышенко заявил, что Аналитический центр при правительстве РФ провел масштабное социсследование, согласно которому 64% граждан удовлетворены условиями труда в сфере ИИ. В опросе приняло участие более 8000 человек.

Компания ShotSpotter обучила систему обнаружения выстрелов «немедленно» отправлять беспилотник на разведку. Ее запустят во всех городах Израиля.

Разработчик совместно с производителем дронов Airobotics добавил к программе распознавания «громких импульсных звуков» функцию «моментальной» отправки БПЛА в направлении источника шума. Он снимет происходящее и передаст материалы с потенциальными доказательствами правоохранителям до того, как они прибудут на вызов.

Каждый беспилотник будет базироваться на собственной закрытой док-станции, оснащенной роборукой для замены аккумулятора.

В Филадельфии женщина родила на переднем сиденье Tesla, переключив электрокар в режим автопилота.

По данным СМИ, 9 сентября 2021 года супруги Йиран и Китинг Шерри направлялись в местный роддом и попали в пробку. Когда у жены начались сильные схватки, муж включил функцию беспилотного вождения и принял роды. Врачи, ожидавшие приезд пары возле больницы, прямо в автомобиле перерезали пуповину.

Роды прошли без осложнений и ребенок здоров. Супруги хотели назвать дочь Тесс в честь Tesla, но все же остановились на имени Мейв Лили.

Исследователи из университета EPFL разработали систему на базе ИИ для управления роботами с помощью мыслей. Она может помочь пациентам с тетраплегией выполнять большинство рутинных дел самостоятельно.

Специальная головная повязка с интегрированным алгоритмом считывает и анализирует электрические сигналы мозга. Пользователю достаточно посмотреть на робота, чтобы активировать его.

Если в процессе решения задачи устройство сделает «неправильный ход», мозг пациента выдаст «сообщение об ошибке» посредством четко идентифицируемого сигнала. По словам ученых, роботу требуется три-пять попыток, чтобы «понять, запомнить и правильно выполнить» действие.

В будущем исследователи намерены применить алгоритм для управления инвалидными колясками. Также ученые планируют научить ИИ считывать и передавать роботу несколько различных типов сигналов и согласовывать мозговую информацию с данными зрительно-моторных функций.

В России создали робопса для фиксации нарушений на улицах Москвы. Он обладает улыбкой и «выглядит максимально дружелюбно».

https://youtu.be/foe6eAglTUg

Устройство оснащено GPS-датчиком, лидаром и камерой для онлайн-трансляции. Оно произведено из экологически безопасных материалов, а его конструкция позволяет развивать скорость до 11 км/ч.

Робопса планирует использовать Госинспекция по недвижимости столицы для фото- и видеосъемки местности по заданному маршруту с целью проведения замеров объектов и выявления нарушителей правопорядка. По данным ведомства, в 2022 году устройство пройдет апробацию в реальных городских условиях.

Международная группа астрономов с помощью искусственного интеллекта открыла около 170 экзопланет, не привязанных к какой-либо звезде.

Исследователи использовали собранные за последние 20 лет данные, включая наблюдения Европейской южной обсерватории, телескопов «Канада-Франция-Гавайи» и Subaru, а также спутника ESA Gaia. Кроме этого, они применили информацию из обширного архива астрономических сведений NOIRLab.

По данным ученых, они собрали более 80 000 изображений общим объемом 100 Тб, охватив «чрезвычайно большую площадь в небе» — примерно 170 квадратных градусов.

Затем с помощью ИИ они проанализировали область «OB-ассоциацию Скорпиона—Центавра» и идентифицировали 3455 кандидатов, из которых от 70 до 170 объектов размером с Юпитер являлись настоящими экзопланетами-изгоями.

Израильская компания Greeneye Technology разработала систему на базе искусственного интеллекта для уничтожения сорняков на полях.

Устройство состоит из нескольких направленных на землю камер, прикрепленных к штанге с опрыскивателями, которая может устанавливаться на сельскохозяйственную технику или транспортироваться трактором на скорости не более 25 км/ч.

Алгоритм анализирует растения и определяет сорняки среди сельскохозяйственных культур. При их обнаружении система активирует опрыскиватель и точечно направляет струю гербицида.

По словам разработчиков, они обучили ИИ идентифицировать отдельные виды сорняков, выявлять болезни на культурах и строить карту поля с указанием проблемных областей.

Компания «Яндекс» представила новую функцию сервиса «Балабоба» для генерирования новогодних открыток с поздравлениями.

Пользователю необходимо ввести текстовый запрос с именем адресата, темой и дополнительной информацией. Алгоритм на базе языковой модели из семейства YaLM создаст поздравление и анимацию к нему.

Воспользоваться сервисом может любой желающий. Мы попробовали сгенерировать текст по запросу «ForkLog AI, подписчики, искусственный интеллект» и вот что у нас получилось.

Сгенерированное «Балабобой» поздравление. Данные: «Яндекс»

С 19 по 25 декабря 2021 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли более $390 млн. Приводим наиболее интересные сделки.

Ocurate привлекла $3,5 млн на масштабирование технологии для прогнозирования пожизненной ценности клиентов B2C-компаний.

Calibrate Ventures получила $97 млн на поддержку стартапов в области искусственного интеллекта.

Стартап по доставке посылок «на следующий день» Veho собрал $125 млн.

Kneron привлекла $25 млн на расширение области применения микросхем для ускорения машинного обучения.

Turing собрала $87 млн на масштабирование платформы для удаленного поиска, найма и управления сотрудниками.

Разработчики ИИ-ассистента для создания заметок на встречах Avoma получили $12 млн.

Overjet привлекла $42,5 млн на поддержку умного программного обеспечения для стоматологии.

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