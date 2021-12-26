Битва домашних питомцев: кот Кейт Бекинсейл против кота Степана

Вадим Карасев

Осторожно, сегодня у нас очень мимимишная битва. Не знаем, можно ли здесь выбрать фаворита, но смотреть на этих пушистых очаровашек точно можно долго.

Суровый кот актрисы Кейт Бекинсейл по кличке Клайв уже давно настоящий герой инстаграма, часто появляется в блоге своей звездной хозяйки и собирает не меньше лайков, чем новые фото самой актрисы. Не меньшую народную любовь успел завоевать и украинский кот Степан. Своим "чиллом и расслабоном" он уже сумел покорить саму Бритни Спирс, кроме того, кот получил несколько рекламных контрактов, в том числе и от люксового бренда. В общем, до этого кота многим из нас еще расти и расти.

Фото мордочек этих усатых и хвостатых звезд инстаграма можно смело использовать, чтобы объяснить, в каком вы сегодня настроении. Сохраняйте для чатов — и выбирайте сердцем.

Кот Кейт Бекинсейл или кот Степан — кто покорил ваше сердце?

Меня покорил КлайвОтдаю голос за СтепанаСделать выбор просто невозможно — лайки всем!Люблю собак…Надя Бесчетникова