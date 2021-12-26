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Битва образов: лучшее за неделю — от врывающихся на вечеринки до вырывающихся из дедлайнов

Битва образов: лучшее за неделю — от врывающихся на вечеринки до вырывающихся из дедлайнов

Даже в предновогодней суете мы найдем время, чтобы обсудить образы недели, а по ним время года можно угадать безошибочно — если очень долго листать ленту, то можно увидеть хоровод Снегурочек, Снежинок и оленей Санта-Клауса. Итак, что же носили звезды на этой неделе — смотрим в нашей подборке.

Пока одни знаменитости попали в предновогодний хаос, Кэрри-Энн Мосс попала в матрицу. Исполнительница роли Тринити в саге о хакерах и жизни в компьютерной программе, которая стала уже тетралогией, пришла не премьеру фильма "Матрица: Воскрешение" в эффектном платье, которое имитировало, пожалуй, один из самых известных кадров в современной истории кино — те самые зеленые цифровые коды, ползущие по черному экрану, превратились в нити пайеток, которыми был вышит подол платья.


Кэри-Энн Мосс в Oscar de la Renta

Мы же на этой неделе попали в зону аномального, как утверждают синоптики (кажется, для них зима становится такой же неожиданностью, как и для коммунальных служб), холода. Мини-платье Натальи Давыдовой вводит в заблуждение, но теплым шубам точно можно верить.


Светлана Бондарчук
Наталья Давыдова

Все еще нет новогоднего настроения? Встречайте всадников, простите, фей праздника — по крайней мере, в эти роли наши героини вполне вписались бы и костюмчики у них подходящие. Дженнифер Гарнер в зеленом, как елочка, Пэрис Хилтон в красном, как Санта, Ольга Карпуть в синем, как многие к десятому дню каникул, ну а Кортни Кардашьян подойдет роль современной Снегурочки.


Дженнифер Гарнер в Oscar de la Renta
Пэрис Хилтон в Atelier Zuhra
Ольга Карпуть в Vetements
Кортни Кардашьян в Saint Laurent

У Дуа Липы после расставания с Анваром Хадидом тоже есть своя версия рождественского костюма. Пожелаем, чтобы такие фото мы все видели только в инстаграмах звезд, а не в рабочем чате после корпоратива.


Дуа Липа

Те, кто не догулял на Хэллоуине, могут нарядиться в кого-нибудь и на Новый год. Если нет сил ждать боя курантов и уже хочется отмечать, то можно поднять бокальчик за освобождение Бритни Спирс из-под опеки. Как одеться по этому случаю, показывает Елена Крыгина.


Гвен Стефани
Елена Крыгина

"Уроки контуринга. Начало" или "Человек, выбравшийся из пламени дедлайнов" — мы никогда не узнаем, как называлась эта фотосессия Леры Кудрявцевой, но гадать можно долго.


Лера Кудрявцева в Timoks

Ну а накануне долгих праздников, конечно, все делятся на две группы, амбассадорами которых в нашей подборке выступают Алекса Чанг и Майли Сайрус. Уютный свитер или вечерние платья — какой ваш дресс-код на эти праздники?


Алекса Чанг в Alexa Chung


Майли Сайрус в Bob Mackie и Пит Дэвидсон

Лучший образ недели


Кэри-Энн МоссСветлана БондарчукНаталья ДавыдоваДженнифер ГарнерПэрис ХилтонОльга КарпутьКортни КардашьянДуа ЛипаГвен СтефаниЕлена КрыгинаЛера КудрявцеваАлекса ЧангМайли Сайрус
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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