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Брак Григория Лепса был обречен, считает звездный нумеролог

Брак Григория Лепса был обречен, считает звездный нумеролог
Певец Григорий Лепс недавно разошелся со своей женой. Артист развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Супруги не назвали причину расставания и нне стали громко делить имущество. Артист даже подарил бывшей жене бизнес – ювелирный дом. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева, отметила, что у Лепса идет период спада, болезней. Самый сложный период для него наступит в 61 год. Это надо пережить: уже в 62 начнется хорошая полоса, которая продлится много-много лет.
Григорий Лепс «Характер у Анны тоже не из легких: как и у Григория, эмоции берут верх над разумом. Но есть и положительный момент: Шаплыкова удачливая — у нее две восьмерки в программе. И этой удачи хватало и на Григория: Анна была для него своеобразным талисманом. Однако, как подсказывают цифры, развод пары был лишь вопросом времени», — цитирует Кузденбаеву «Комсомольская правда». Также нумеролог отметила, что Анна Шаплыкова устроит личную жизнь после 50 лет. Юбилей она отметит в мае следующего года.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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