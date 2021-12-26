Цена биткоина преодолела отметку $51 000, Ethereum — выше $4000

В четверг, 23 декабря, котировки первой криптовалюты вернулись на уровни выше психологической отметки $50 000. За последние сутки показатель увеличился на 5%.

На момент написания цена поднялась выше $51 000. Рост сопровождался скачком объема торгов.

Часовой график BTC/USD на бирже Bitstamp. Данные: TradingView.

Аналитики отметили, что индикаторы указывают на бычий разворот.

https://twitter.com/KevinSvenson_/status/1474087158600376329

Флагман потянул за собой весь рынок, за последние 24 часа большинство ведущих монет оказались в зеленой зоне. Ethereum вернулась на отметки выше $4000.

Бурный рост продолжил токен LUNA проекта Terra — за неделю цена прибавила 52% (CoinGecko).

Данные: CoinGecko.

Капитализация криптовалютного рынка превысила 2,5 трлн при доминации биткоина 38,5%.

Напомним, в ноябре курс цифрового золота установил исторический максимум, пробив отметку $69 000.