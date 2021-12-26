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Что нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, и какие приметы предсказывают погоду и будущее

Что нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, и какие приметы предсказывают погоду и будущее

Приближается любимый праздник детей и взрослых – день Николая Чудотворца, который ежегодно отмечается 19 декабря. Те, кто хорошо себя вели в этом году, находят подарки под подушкой. Есть определенные запреты в этот день, которых следует придерживаться, а также приметы, указывающие на погоду и будущее.

Что и почему нельзя делать в день святого Николая




Не стоит ругаться и ссориться в данный период — это один из самых серьезных и больших запретов. В это время необходимо как можно больше сделать добрых дел, побыть с семьей, доставить радость и позитив своим близким и друзьям.
Стоит избегать домашней работы, например, стирки, уборки и так далее. Лучше всего будет сходить в церковь и там помолиться святому Николаю.
Не нужно что-либо шить или резать — строго запрещается брать иголку или ножницы в руки.
Не стоит никому давать в долг. Как гласит поверье, вместе с деньгами от вас может уйти все счастье и удача. Но отдавать занятые ранее у кого-то деньги можно.
Так как 19 декабря продолжается Рождественский пост, тем кто его соблюдает, не стоит употреблять различные виды мяса, молоко и яйца, но можно есть рыбу.

Традиции этого замечательного торжества


С давних времен люди почитали Николая Чудотворца. Большое количество монастырей и соборов, названы в его честь.
С самого утра христиане идут в церковь для прочтения молитвы. В этот период времени молитвы, которые обращены к святому Николаю, имеют особою энергию и силу.
По возвращении домой накрывают стол и начинают праздновать. В этот день родители дарят своим детям подарки, спрятав их под подушку.

Приметы на день святого Николая Чудотворца



С давних времен люди следили за погодой, обращая внимание на приметы. А также загадывали желания. Они считали, что все сбудется, а погода предсказывается на последующий год.
Если в день святого Николая шел снег — значит, в следующем году будет богатый урожай пшеницы, а если дождь, то это означало, что вырастет много овощей.
Какая погода была в эту зиму, такая же будет и в последующую.
Считалось, что если ко дню святого Николая не избавиться от долгов, то последующая жизнь будет бедной. Поэтому все старались отдать их.
В этот период времени нельзя было ничего делать для себя, а вот для других наоборот — это было хорошо, и такая работа поощрялась.

Кто такой святой Николай




Он родился в 3 веке в Римской империи. Его родители очень долго хотели ребенка, и, благодаря молитвам, Бог все же послал им сына.
Николай с детских лет учил Божье слово и служил ему. Он прославился большим количеством добрых дел, помогал беднякам и нуждающимся, сиротам и больным людям, но делал это тайно, за что и получил прозвище Чудотворец. Также он совершил паломничество на Святую Землю и в Египет.
Во время гонения на христиан был заточен в темнице. Позже он освободился и вернулся в свою епархию, где и служил Богу до самой кончины.
# Общество

По материалам: RSUTE

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