Dress Code. Премьера ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро". Среди гостей — Дмитрий Песков, Филипп Киркоров, Ани Лорак

Вадим Карасев

25 декабря в московском Дворце спорта "Мегаспорт" при поддержке компании Chopard прошла премьера новогоднего ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро". Его первыми зрителями стали Ани Лорак, Юлия Барановская, Араз Агаларов, Филипп Киркоров, Валерия и Иосиф Пригожин, Дина Немцова, Катерина Шпица, Мария Кожевникова и многие другие.Разумеется, не пропустил премьеру и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с сыном Микой он пришел поддержать не только жену Татьяну Навку, но и семилетнюю дочь Надю, которая исполнила в балете на льду заметную партию наряду с Петром Чернышевым и другими именитыми фигуристами. Девочка пошла по стопам мамы и с раннего возраста демонстрирует успехи в фигурном катании, но на соревнованиях в ноябре она заняла лишь третье место. Тогда Надя выступала под музыку из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" — этот ход судьи посчитали пиаром ледового шоу Навки."Лебединое озеро" жители столицы смогут посетить до 8 января включительно.





Надя Пескова













Раиса Навка





Юлия Барановская





Алла Михеева





Филипп Киркоров





Бедрос Киркоров с внуками Мартином и Аллой-Викторией, Татьяна Навка





Ани Лорак, Татьяна Навка и Александр Панайотов





Мика ПесковМария Кожевникова





Катерина ШпицаДина Немцова





Араз АгаларовИосиф Пригожин и Валерия





Дмитрий БрейтенбихерОльга Петелина