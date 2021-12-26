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Dress Code. Премьера ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро". Среди гостей — Дмитрий Песков, Филипп Киркоров, Ани Лорак

Dress Code. Премьера ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро". Среди гостей — Дмитрий Песков, Филипп Киркоров, Ани Лорак

25 декабря в московском Дворце спорта "Мегаспорт" при поддержке компании Chopard прошла премьера новогоднего ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро". Его первыми зрителями стали Ани Лорак, Юлия Барановская, Араз Агаларов, Филипп Киркоров, Валерия и Иосиф Пригожин, Дина Немцова, Катерина Шпица, Мария Кожевникова и многие другие.Разумеется, не пропустил премьеру и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с сыном Микой он пришел поддержать не только жену Татьяну Навку, но и семилетнюю дочь Надю, которая исполнила в балете на льду заметную партию наряду с Петром Чернышевым и другими именитыми фигуристами. Девочка пошла по стопам мамы и с раннего возраста демонстрирует успехи в фигурном катании, но на соревнованиях в ноябре она заняла лишь третье место. Тогда Надя выступала под музыку из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" — этот ход судьи посчитали пиаром ледового шоу Навки."Лебединое озеро" жители столицы смогут посетить до 8 января включительно.


Надя Пескова




Раиса Навка


Юлия Барановская


Алла Михеева


Филипп Киркоров


Бедрос Киркоров с внуками Мартином и Аллой-Викторией, Татьяна Навка


Ани Лорак, Татьяна Навка и Александр Панайотов


Мика Песков
Мария Кожевникова


Катерина Шпица
Дина Немцова


Араз Агаларов
Иосиф Пригожин и Валерия


Дмитрий Брейтенбихер
Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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Dress Code. Премьера ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро". Среди гостей — Дмитрий Песков, Филипп Киркоров, Ани Лорак
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