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Два массовых ДТП на трассе Уфа-Оренбург произошли в Башкирии

Два массовых ДТП на трассе Уфа-Оренбург произошли в Башкирии

19:02  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Интерфакс



Сразу два массовых ДТП произошли в Башкирии в воскресенье, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по республике. В обоих случаях столкновение большого количества авто произошло на трассе Уфа-Оренбург.

Так, столкновение 11 автомобилей произошло на 191-м километре трассы в Мелеузовском районе. Машины повреждены, пострадавших нет. На месте происшествия работают полицейские и другие экстренные службы.


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Ранее в воскресенье днем на 49-м километре автодороги столкнулись более 30 машин, в том числе грузовые. В результате ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы.

С 13:00 по местному времени движение на трассе Р-240 Уфа-Оренбург на участке с 17-го по 280-й км прекращено. Кроме того, из-за плохих погодных условий, временно закрыли несколько участков федеральных трасс М-5 и М-7, сообщает РИА Новости. Отменены свыше 50 межрегиональных и межмуниципальных автобусных рейсов.



#погода #ДТП


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# Происшествия / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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