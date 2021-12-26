Два массовых ДТП на трассе Уфа-Оренбург произошли в Башкирии

19:02 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Интерфакс

Сразу два массовых ДТП произошли в Башкирии в воскресенье, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по республике. В обоих случаях столкновение большого количества авто произошло на трассе Уфа-Оренбург.

Так, столкновение 11 автомобилей произошло на 191-м километре трассы в Мелеузовском районе. Машины повреждены, пострадавших нет. На месте происшествия работают полицейские и другие экстренные службы.





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Ранее в воскресенье днем на 49-м километре автодороги столкнулись более 30 машин, в том числе грузовые. В результате ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы.

С 13:00 по местному времени движение на трассе Р-240 Уфа-Оренбург на участке с 17-го по 280-й км прекращено. Кроме того, из-за плохих погодных условий, временно закрыли несколько участков федеральных трасс М-5 и М-7, сообщает РИА Новости. Отменены свыше 50 межрегиональных и межмуниципальных автобусных рейсов.

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