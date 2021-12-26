Джихан Ву: криптовалютный рынок вырастет до «десятков триллионов долларов»

Криптовалютный рынок вырастет до «десятков триллионов долларов», и даже если большая часть цифровых активов исчезнет, цена оставшихся значительно увеличится. Об этом заявил сооснователь Bitmain, а по совместительству глава Matrixport и Bitdeer Джихан Ву в интервью Forbes.

«Даже если 95% существующих монет обесценятся или исчезнут, темп роста оставшихся 5% будет огромным», — сказал он.

Комментируя учреждение криптофинансовой компании Matrixport в 2019 году, Ву отметил, что многие из новых пользователей «навсегда останутся на рынке», поэтому им понадобятся продукты для управления капиталом в цифровых активах.

Ранее Matrixport привлекла $100 млн финансирования по итогам раунда Серии C. Инвесторы оценили компанию в более чем $1 млрд.

По словам Ву, криптовалюты «созданы, чтобы быть волатильными». Он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе рост их котировок «значительно превысит колебания цен».

Миллиардер также отметил развитие сектора децентрализованных финансов и заявил, что игроки традиционного рынка и регуляторы в конечном итоге примут технологию блокчейн.

«От таких инноваций, как DeFi, захватывает дух. Криптовалюты и блокчейн создали новый мир, позволив финтех-предпринимателям добиться больших успехов. Со временем традиционные финансовые институты и регуляторы примут технологию блокчейн», — сказал Ву.

Напомним, в ноябре Bitdeer объявила о слиянии со SPAC Blue Safari Group Acquisition Corp. Провайдера майнинговых услуг оценили в $4 млрд.