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Екатерина Климова показала точеную фигуру на фото из сауны

Екатерина Климова показала точеную фигуру на фото из сауны
43-летняя актриса  и многодетная мама Екатерина Климова  поделилась фото в купальнике, на котором позирует в сауне. Екатерина Климова похвасталась шикарной фигурой на фото из сауны. Мама четверых детей от разных мужей сбросила халатик и показала, чем ее щедро одарила природа. Екатерина Климова ведет активный образ жизни, благодаря которому может похвастаться роскошной фигурой, несмотря на рождение четверых детей. 43-летняя актриса и многодетная мать часто радует публику пикантными фотосессиями. На сей раз Екатерина позирует в черном купальнике. Она предстала перед народом со спины, эротично сбросив халатик и показав свою аппетитную попу, стройные ноги и тонкую талию, которой могут позавидовать юные нимфы.
Екатерина Климова Поклонники не устают восхищаться любимой актрисой. Примечательно, что сама Климова не считает себя идеальной. А с недостатками она привыкла бороться кропотливой работой. «Если понимаешь, что у тебя есть недостатки, - работай. Занимайся йогой, плаванием, чем хочешь. Исправляй свои физические недостатки. Если, допустим, говорить про мой нос, то я просто переросла этот недостаток», - рассказывала Екатерина. Публика такие откровения принимает на ура. А ведь совсем недавно пользователи осуждали актрису из-за ее призыва брать кредиты на подарки и празднование Нового года. Взбешенные подписчики обвиняли красавицу во лжи и стыдили за то, что она вводит народ в заблуждение. Не секрет, что закредитованность россиян растет. Ну а тех, кто имел неосторожность просрочить выплаты, преследуют коллекторы.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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