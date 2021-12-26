Елена Воробей показала редкое фото с 18-летней дочкой

54-летняя юмористка Елена Воробей обрадовалась приезду 18-летней дочери, которая учится в Санкт-Петербурге, и поделилась совместным фото. Елена Воробей впервые за долгое время показала, как выглядит ее подросшая дочь София Лебенбаум. 18-летняя девушка живет отдельно от матери, однако недавно приехала навестить звездную родительницу. Елена Яковлевна запечатлела себя с наследницей в зеркале и выложила фотографию в своем микроблоге. Елена Воробей живёт на Воробьёвых горах в элитном комплексе «Золотые ключи» в Москве, а ее дочь поступила в Военно-медицинскую академию им. Кирова в Санкт-Петербурге. Ее студенческий билет актриса показывала в Instagram еще в сентябре. По-видимому, София приехала к маме, чтобы встретить с ней Новый год, а может просто поздравить с наступающим праздником.Елена Воробей с дочерью Софией «Доченька приехала!» — подписала фото Воробей. Елена Воробей много лет скрывала, от кого у нее в 2003 году родилась дочь София Лебенбаум. Наследница носит фамилию (настоящую) мамы. Лишь недавно в эфире программы «Секрет на миллион» она рассказала, что папой девочки был предприниматель из Санкт-Петербурга по имени Игорь Константинович, который умер несколько лет назад в результате падения с лестницы. Юмористка сообщила, что ее избранник был женат и воспитывал своих детей, поэтому она предпочитала не афишировать связь с мужчиной. Более того, Елена была лично знакома с супругой предпринимателя. После кончины Игоря Константиновича артистка не стала претендовать на его имущество.София Лебенбаум Когда с мужчиной произошла трагедия, Елена ходила в нему в больницу. Однако все усилия врачей оказались безрезультатными, и Игорь Константинович не выжил. Воробей рассказывала, что недавно Соня сама попросила ее свозить на могилу отца. Его сыновья даже познакомились с Соней, но дружеских отношений создать так и не получилось.