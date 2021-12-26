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Елизавета Боярская показала легендарного отца-именинника без шляпы

Елизавета Боярская показала легендарного отца-именинника без шляпы
Актриса Елизавета Боярская опубликовала атмосферные кадры с отцом, Михаилом Боярским в день его 72-летия. Исполнитель роли Д’Артаньяна, Михаил Боярский сегодня отмечает свой 72-ой день рождения. Михаил Сергеевич сейчас ведет довольно замкнутый образ жизни, и Елизавета также не любит афишировать личную жизнь. Отец и дочь редко откровенничают в интервью и избегают вопросов о личной жизни. «Главный мушкетер России» уже давно не появлялся на светских мероприятиях. Елизавета сегодня поделилась портретными снимками с отцом. В кадре Боярский позирует без привычной шляпы. Лиза нежно обнимает отца, оба улыбаются фотографу. Черно-белые кадры выглядят очень атмосферно.
Елизавета и Михаил Боярские «С днём рождения, дорогой папочка! Самый нежный, добрый, отзывчивый и любимый! Главное, будь здоров, а мы будем стараться тебя только радовать! Люблю!» — прогательно обратилась к отцу Елизавета. «Лизочка, здоровья папе и долгих лет радости рядом с такой дочерью!!!🙌❤️❤️», пожелал Игорь Верник. «👏Михаилу Сергеевичу поклон!!!!», откликнулся Сергей Безруков. «Поздравляю! Здоровья! Счастья! Вас любит вся Страна!», отметила Дарья Повереннова. «Дорогого Михаила Сергеевича с днём рождения 👏Здоровья и вдохновения 💪🥂❤️», присоединился к поздравлениям Денис Клявер.
Елизавета и Михаил Боярские «С Днём Рождения!!! Крепкого здоровья и энергии! Вдохновения и творчества! Любим! ❤️», », «С днём рождения замечательного человека и гениального актера 🙌», «Здоровья и радости дорогому Михаилу Сергеевичу! С днём рождения!❤️☀️👏😍», «Один из патриархов нашего кинематографа!!! И не только кинематографа, но и культурного слоя в целом !!! Здоровья Михаил Сергеевичу и 💯 лет жизни без капитального ремонта!!!☺️🎉🎉🎉» — написали поклонники. Декабрь богат на события в семье Боярских. 20 числа свой день рождения отметила и сама Елизавета, которой исполнилось 36 лет.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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