Финальную версию xScreen для Xbox Series S показали на видео





В этом году был представлен на краудфандинге экран для игровой приставки Xbox Series S, который получил название xScreen. Он позволяет сделать консоль относительно портативной, игроки могут превратить малогабаритную приставку Xbox в некий аналог ноутбука. Рядом с розеткой, такой «ноутбук» превращается в полноценную игровую станцию.

Кампания по сбору средств на xScreen практически мгновенно стала успешной, и в течение 2021 года разработчики устройства дорабатывали его с технической и программной точки зрения. В январе-феврале 2022 года игрокам начнут поступать их модели xScreen, и перед 2022 годом разработчики показали финальный вариант устройства.

Ниже в видео можно посмотреть финальный вариант xScreen — его упаковку, распаковку, интеграцию с консолью Xbox Series S, работу функции HDMI-CEC (которая позволяет отключать Xbox при закрытии крышки), дополнительные аксессуары к устройству.

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Производство устройства уже ведется, а в январе-феврале начнется его отгрузка игрокам.