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Football Cup 2022 выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S

Football Cup 2022 выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S


Разработчики из студии INLOGIC Games объявили о планах выпустить игру Football Cup 2022 на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Проекты серии Football Cup ранее выходили на мобильных устройствах, а теперь их планируют перенести и на консоли.

В Microsoft Store уже стартовали предварительные заказы игры Football Cup 2022 — стоимость проекта на этапе предзаказа $5,09. В описании указано, что игроков ждут режимы: сезон, турнир, практика и карьера. Согласно странице игры в Microsoft Store, проект для одного игрока, мультиплеера не будет. Ниже можно посмотреть трейлер Football Cup 2022.


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Football Cup 2022

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По материалам: newxboxone

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