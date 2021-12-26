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Фотосессии в пижамах и шапках Санты: как Мэрайя Кэри, Риз Уизерспун, Джаред Лето и другие звезды встретили Рождество

Фотосессии в пижамах и шапках Санты: как Мэрайя Кэри, Риз Уизерспун, Джаред Лето и другие звезды встретили Рождество

25 декабря на Западе отмечали главный праздник уходящего года — Рождество, и по такому случаю знаменитости были особенно активны в соцсетях. Кто-то, как Риз Уизерспун и Ким Кардашьян, опубликовал целую серию семейных снимков — когда еще это делать, если не в день, который принято проводить с самыми близкими? Кто-то, как Милли Бобби Браун и Лили Коллинз, сфотографировался со второй половинкой или домашним питомцем. Нашлись, впрочем, и те, кто одиноко позировал на фоне рождественской елки, и те, кто вовсе остался за кадром, но запостил фото упакованных подарков и праздничных украшений. В любом случае соцсети звезд были пронизаны атмосферой Рождества.Чтобы она передалась и вам, в этой подборке мы собрали лучшие фото!

 


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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