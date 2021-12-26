Где закончилась Отечественная война 1812 года

00:27 Автор: Дмитрий Литвинов

Ровно 209 лет назад, 26 декабря 1812 года, солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России.

Армия французского императора вторглась в Россию без объявления войны в июне 1812 года. Ей противостояла русская армия под командованием генералов Багратиона, Барклая-де-Толли и Тормасова, насчитывавшая около 240 тысяч солдат.

Быстрое продвижение французов вынудило русское командование отступить вглубь страны. Но уже в начале августа в ходе Смоленского сражения был сорван план Наполеона о разгроме основных сил российских войск.

Вскоре главнокомандующим русской армией был назначен Михаил Кутузов, который руководил ей во время генерального сражения Отечественной войны 1812 года — битве под Бородино, а затем принял решение оставить Москву французам.

Наполеоновская армия вступила в столицу 14 сентября. В этот же день город охватил сильный пожар. Таким образом, французы не получили ни продовольствия, ни отдыха, на которые они рассчитывали.

День 26 декабря в истории

Осенью русская армия повернула на запад и по Калужской дороге вышла в район села Тарутина, откуда Кутузов развернул «малую войну» силами армейских партизанских отрядов.

Наполеон оставил Москву 18 октября и направился в сторону Калуги. Но после сражения при Малоярославце 24 октября он был вынужден отступить.

В битве при Березине в ноябре большая часть его армии была уничтожена, а её остатки были изгнаны из нашей страны — 26 декабря 1812 года солдаты наполеоновской армии перешли реку Неман, оставив пределы России. Как писал Кутузов, война «окончилась за полным истреблением неприятеля».

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