Геймплей игры Pupperazzi, она будет в Game Pass в январе





На январь в подписке Game Pass уже запланирован релиз нескольких проектов. Один из них — это игра Pupperazzi, которая выходит 20 января и сразу в день релиза будет доступна в подписке Game Pass.

Pupperazzi — это игра, где предстоит фотографировать собак. Проект в январе 2022 года выходит сразу на Xbox и PC, в том числе в Steam. Сами разработчики описывают свою игру следующим образом:

Проявите свою любовь к собакам — у нас тут набралось пёселей, которых нужно пофоткать! Снимайте и сохраняйте достойнейших (и нелепейших) псов, стройте карьеру, улучшайте фотоаппарат и открывайте новых собак. ГАВ. Кто пофоткает, погладит и похвалит этих хороших мальчиков и девочек, если не вы? В Pupperazzi — игре про пёсьи фотографии — без вас не обойтись!

Ниже можно посмотреть геймплей игры Pupperazzi. В ней предстоит искать в большом городе собак и фотографировать их. Игра описывается как медитативная, она должна понравиться любителям игры Unpacking, которая тоже доступна в Game Pass.

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