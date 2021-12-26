Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Геймплей игры Pupperazzi, она будет в Game Pass в январе

Геймплей игры Pupperazzi, она будет в Game Pass в январе


На январь в подписке Game Pass уже запланирован релиз нескольких проектов. Один из них — это игра Pupperazzi, которая выходит 20 января и сразу в день релиза будет доступна в подписке Game Pass.

Pupperazzi — это игра, где предстоит фотографировать собак. Проект в январе 2022 года выходит сразу на Xbox и PC, в том числе в Steam. Сами разработчики описывают свою игру следующим образом:

Проявите свою любовь к собакам — у нас тут набралось пёселей, которых нужно пофоткать! Снимайте и сохраняйте достойнейших (и нелепейших) псов, стройте карьеру, улучшайте фотоаппарат и открывайте новых собак. ГАВ. Кто пофоткает, погладит и похвалит этих хороших мальчиков и девочек, если не вы? В Pupperazzi — игре про пёсьи фотографии — без вас не обойтись!

Ниже можно посмотреть геймплей игры Pupperazzi. В ней предстоит искать в большом городе собак и фотографировать их. Игра описывается как медитативная, она должна понравиться любителям игры Unpacking, которая тоже доступна в Game Pass.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Джихан Ву: криптовалютный рынок вырастет до «десятков триллионов долларов»
Джихан Ву: криптовалютный рынок вырастет до «десятков триллионов
Проект Mirror Protocol на базе блокчейна Terra атаковали мошенники
Проект Mirror Protocol на базе блокчейна Terra атаковали мошенники
Геймплей игры Pupperazzi, она будет в Game Pass в январе
Геймплей игры Pupperazzi, она будет в Game Pass в январе
Правительство выделило 140 млрд на новый синхротрон
Правительство выделило 140 млрд на новый синхротрон
Журнал TIME подвел итоги года — в ТОП-10 игр два проекта Xbox Game Studios
Журнал TIME подвел итоги года — в ТОП-10 игр два проекта Xbox Game
Только одна игра планируется к релизу на Xbox на следующей неделе
Только одна игра планируется к релизу на Xbox на следующей неделе
В МВД назвали сроки выдачи электронных паспортов
В МВД назвали сроки выдачи электронных паспортов
Михаил Боярский переживает за внуков
Михаил Боярский переживает за внуков
Брак Григория Лепса был обречен, считает звездный нумеролог
Брак Григория Лепса был обречен, считает звездный нумеролог
Мечтает об ужине с дьяволом и страдает гермофобией: интересные факты о Джареде Лето, которому исполняется 50 лет (шок, но факт)
Мечтает об ужине с дьяволом и страдает гермофобией: интересные факты
OpenDAO провел аирдроп токенов среди пользователей OpenSea. Платформа дистанцировалась от проекта
OpenDAO провел аирдроп токенов среди пользователей OpenSea. Платформа
Американка родила в беспилотном Tesla, роботы подчинились силе мысли и другие новости из мира ИИ
Американка родила в беспилотном Tesla, роботы подчинились силе мысли

Топ на сегодня

Алсу травмировалась ради красивых кадров
Алсу травмировалась ради красивых кадров
Родион Газманов - биография и личная жизнь: жена, дети, семья, творчество, фото
Родион Газманов - биография и личная жизнь: жена, дети, семья,
Сенатор США Синтия Ламмис представит законопроект о регулировании криптовалют
Сенатор США Синтия Ламмис представит законопроект о регулировании
Государственные услуги, борьба с коррупцией, улучшение инфраструктуры и другие блокчейн-инициативы
Государственные услуги, борьба с коррупцией, улучшение инфраструктуры
Лысая и худая Наталья Рудова шокировала фото топлес
Лысая и худая Наталья Рудова шокировала фото топлес

Еще по теме

Pupperazzi добавят в Game Pass в январе 2022 года, в день релиза
Официально: Exo One добавят в Game Pass в день релиза
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза
Уже известны 4 игры, которые пополнят Game Pass в январе 2022 года