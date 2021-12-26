Главный тренер Зенита больше не хочет видеть Дзюбу в команде

Вадим Карасев

Главный тренер "Зенита" выступил против продления контракта с нападающим Артемом Дзюбой. Также спортсмен может покинуть команду из-за невыполнения одного из условий соглашения, сообщили источники, близкие к руководству клуба.

"Текущее соглашение нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось", - цитирует слова одного из них "Чемпионат.com".

По словам второго собеседника, в договор форварда включена опция автоматического продления контракта на еще один сезон в случае, если в текущем он отыграет за "Зенит" более 70% времени. Пока что, спортсмен не выполнил это условие.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба забил десять голов в 18 матчах чемпионата. В Лиге чемпионов россиянин не отметился результативными действиями. Футболист защищает цвета "Зенита" с 2015 года и в составе этой команды он трижды выиграл чемпионат России и завоевал два Кубка России.

Ранее Ruposters писал, что Дзюба рассказал о давнем конфликте с Карпиным.