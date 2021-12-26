Губернатор Петербурга рассказал о двух новых переправах через Неву

11:44 Автор: Александра Медведева

Большой Смоленский мост, строительство которого планировалось ещё в 60-ых годах прошлого века, будет возведен в 2023-2028 годы. Об этом во время прямого эфира с жителями города на странице в Вконтакте сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Тот факт, что взведение новой разводной переправы начинается сейчас, глава города объяснил просто: «Нужно было заработать деньги, чтобы приступить к решению этой задачи».Большой Смоленский мост, по его словам, станет частью внутреннего полукольца, которые соединят северные и южные районы Петербурга в обход центра города.

Вместе с мостом будут построены три транспортные развязки сложной конструкции: на пересечении с проспектом Обуховской обороны, на пересечении с Октябрьской набережной и на пересечении с Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай. Новая переправа будет в шесть полос движения длиной в 480 метров.

Вместе с тем, запланирована модернизация системы общественного транспорта с целью разгрузки левого и правого берегов Невы. Для того, чтобы сохранить петербургский стиль, отметил губернатор, мост будет с арочными пролётами.

Второй мост будет построен в составе Широтной магистрали. Но, как и в случае с Западным скоростным диаметром, проезд по трассе и, соответственно, новому мосту, будет платным, а движение общественного транспорта по нему не предусмотрено.

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