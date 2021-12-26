Halo Infinite — лучший шутер от первого лица в 2021 году, по версии PC Gamer





Журнал (и портал) PC Gamer подводит итоги года, объявляя лучшие проекты в разных номинациях. В номинации на лучший FPS (шутер от первого лица) победила игра Halo Infinite от студии 343 Industries.

Журналисты PC Gamer отмечают, что Halo Infinite — идеальное продолжение франшизы, которое способно предложить некоторые новые механики, при этом сохраняя узнаваемые черты Halo. По их словам, в игре хорошо реализован открытый мир, крепкая сюжетная составляющая, хороший ИИ врагов, интересные новые способности главного героя (крюк) и отличная стрельба. Именно поэтому Halo Infinite журнал PC Gamer признает лучшим FPS года.

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Отметим, что Halo Infinite — это первый шутер серии Halo, который вышел одновременно на Xbox и PC. Игра получила хорошие отзывы от игроков, в том числе, именно Halo Infinite назвали лучшим проектом года пользователи в рамках голосования The Game Awards 2021.

В прошлом году портал PC Gamer назвал лучшим FPS игру DOOM Eternal, а в 2019 году эта награда досталась Apex Legends.