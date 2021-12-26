Игрок создает пустынный биом для Halo Infinite на Unreal Engine 4





Halo Infinite — одна из лучших игр года, но уже известно, что разработчикам пришлось многое вырезать, чтобы выпустить игру в этом году с минимальным количеством технических проблем. Портал Bloomberg писал, что из Halo Infinite вырезали едва ли не больше половины запланированного контента, чтобы успеть к релизу в срок. И речь идет не только о дополнительных режимах, вроде Forge или кооператива в кампании.

Игра Halo Infinite должна теперь стать платформой, которая в будущем будет получать новый контент. Игроки ожидают, в том числе, новый сюжетный контент — в формате DLC.

Некоторые из игроков уже сами стараются исправить ситуацию, и фантазируют на тему того, как может выглядеть дополнительный контент для Halo Infinite. Ниже можно видеть работу одного из игроков, который создал пустынный биом для Halo Infinite на Unreal Engine 4. Его работа еще не завершена, и это только интро, но выглядит уже весьма атмосферно и солидно.

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Напомним, что Halo Infinite получила в этом году звание «Игра года» по мнению пользователей в рамках голосования на The Game Awards 2021.